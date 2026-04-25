Controale în forță la Zalău: tânăr găsit cu un obiect ascuțit într-o sală de păcănele

În vreme ce unii aleg să își înceapă weekendul relaxându-se, polițiștii zălăuani au luat parte la o amplă acțiune în tot municipiul. Cu efective mărite, autoritățile au fost prezente începând cu ora 21 și până în jurul orei 3, cu scopul prevenirii și descurajării faptelor de natură penală și contravențională, asigurării unui climat de ordine și siguranță publică, prevenirii faptelor comise cu violență, precum și pentru reducerea riscului rutier.

În acest interval, oamenii legii au legitimat peste 450 de persoane, iar circa 150 de autoturisme au fost trase pe dreapta pentru verificări. Șoferii au fost testați cu aparatele alcooltest și DrugTest.

Party-uri cu polițiștii în controale

Polițiștii au luat în vizor și mai multe baruri, cluburi, dar și săli de jocuri, iar în urma neregulilor constatate, patru persoane au fost transportate la sediul poliției pentru clarificarea unor situații.

Ploaie de sancțiuni

În urma neregulilor constatate, au fost aplicate 84 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de peste 42.200 de lei. Dintre acestea, 69 de sancțiuni au fost aplicate pentru nerespectarea normelor rutiere, fiind retrase trei certificate de înmatriculare.

Pentru nerespectarea normelor de conviețuire socială, a ordinii și liniștii publice, au fost aplicate patru sancțiuni contravenționale.

În urma controalelor efectuate la operatorii economici, au fost aplicate șase sancțiuni contravenționale pentru neutilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, fiind confiscată suma de 552,5 lei.

Totodată, cu ocazia unui control efectuat la o sală de jocuri de noroc, a fost depistat un tânăr de 23 de ani, din localitatea Mineu, având asupra sa un obiect tăietor. În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunii de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase.

Acțiunea a beneficiat de sprijinul polițiștilor din cadrul Secției 1 Poliție Rurală Zalău, Serviciului de Investigare a Criminalității Economice, Serviciului de Ordine Publică, luptătorilor Serviciului pentru Acțiuni Speciale, jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Sălaj și specialiștilor din cadrul Registrului Auto Român Sălaj.