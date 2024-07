Stropiri la vița-de-vie

Pentru prevenirea si combaterea organismelor daunatoare: PLASMOPARA VITICOLA (mana vitei de vie), UNCINULA NECATOR (fainarea), BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenusiu).

PLASMOPARA VITICOLA (mana vitei de vie) – ciuperca ierneaza sub forma de oospori. In primavara oosporii germineaza la suprafata solului imbibat cu apa si la temperaturi de peste 10ºC, optimul fiind de 22-23ºC, formandu-se macroconidiile. In timpul ploilor, zoosporii eliminati din macroconidii, care plutesc in baltoacele din jurul butucilor sunt proiectati pe partea inferioara a frunzelor, produc filamente de infectie si patrund in tesuturile platei gazda prin osteolul stomatelor, avand loc infectia primara. Miceliile care rezulta din aceste infectii vor produce un numar mare de sporangi, care in urma germinarii vor asigura infectiile secundare. Acestea sunt mai abundente si se repeta, ori de cate ori sunt conditii favorabile ( temperaturi moderate, picaturi de apa din ploaie sau roua cel putin 2-3 ore ), numarul lor ajungand la 10-20.

Dupa infectiile primare sau secundare urmeaza perioada de incubatie, in care ciuperca se dezvolta intercelular, se hraneste pe seama tesuturilor parazitate, iar pe frunze apar pete galbene-untdelemnii, circulare sau neregulate. Pe partea inferioara, in dreptul petelor, se constata un puf albicios. In cateva zile, tesutul din zona petelor se brunifica si se usuca. La atacuri intense, frunzele se usuca si cad. Pe lastari, se constata pete alungite, brune-rosietice, care se acopera cu puf albicios. Inflorescentele si boabele tinere prezinta la suprafata organele de fructificatie ale ciupercii. Florile si boabele se brunifica si cad. Pe boabele mai dezvoltate apar pete adancite, de culoare bruna. Boabele devin pieloase, se zbarcesc si cad.

UNCINULA NECATOR (fainarea) – ciuperca se transmite de la un an la altul, prin miceliu de rezistenta situat in interiorul mugurilor, sub solzi, in ochii de iarna formati in timpul verii, Primavara miceliul creste o data cu pornirea in vegetatie a mugurilor, sub forma unor firisoare subtiri, dand miceliul obisnuit, pe care se formeaza conidiile. Boala se manifesta pe toate organele verzi ale vitei: frunze, lastari erbacei, inflorescente, ciorchini si boabe, incepand din primavara si pana toamna. Pe frunze, atacul se manifesta prin aparitia pe ambele fete ale limbului a unui miceliu albicios, cu aspect pulverulent.

BOTRYTIS CINEREA (putregaiul cenusiu) – ciuperca rezista, de la un an la altul prin scleroti si miceliu pe coarde. Primavara, sclerotii germineaza si dau conidii care produc infectii primare, pregatind epidemia. Pe organele atacate, ca urmare a infectiilor primare, se formeaza conidiofori cu conidii ce dau numeroase infectii secundare in cursul verii, in functie de conditiile climatice. Afecteaza mai ales ciorchinii si boabele si intr-o masura mai mica frunzele si lastarii. Cel mai pagubitor atac apare toamna pe struguri, dupa ce se acumuleaza suficient zahar in boabe. La strugurii atacati pielita este brunificata, se desprinde usor de pulpa si intregul bob se acopera cu un puf cenusiu. In conditii favorabile ( ploi lungi, temperaturi scazute, soiuri sensibile ), poate fi afectat intreg ciorchinele care putrzeste.

Daca intervine o vreme secetoasa, calda, ciorchinii se usuca iar boabele pe care se dezvolta alte ciuperci saprofite se mumifiaza. Acest atac este favorizat foarte mult de ploi lungi, care apar dupa maturarea boabelor si care determina craparea pielitei acestora. Vinurile obtinute din strugurii afectati de putregai cenusiu sunt de calitate inferioara, slabe si cu gust neplacut. Vinurile rosii, din cauza oxidazei secretata de ciuperca, se decoloreaza, se tulbura si se brunifica.

Se recomanda efectuarea tratamentului fitosanitar T1, T2 la VITA DE VIE cu:

1. FOLIMORF ( DITAN – a doua denumire comerciala) – 2 kg/ha sau

2. CABRIO TOP – 1,5 – 2 kg/ha sau

3. UNIVERSALIS 593 SC – 2,0 l/ha sau

4. KSAR VITIS – 0,3 – 0,4 kg/ha + CURZATE F – 2,5 l/ha sau

5. FLINT MAX 75 WG – 0,160 kg/ha + FOLPAN 80 WDG – 1,6 kg/ha sau

6. DELAN PRO – 3 – 4 l/ha + TOPAS 100 EC – 0,3 – 0,5 l/ha sau

7. DYNALY – 0,65 l/ha + CAPTAN 80 WDG – 1,250 kg/ha sau

8. CHAMP 77 WG – 2,0 kg/ha + SWITCH 62,5 WG – 1,0 kg/ha sau

9. ZEAMA BORDELEZA TIP ,,MIF” – 3,75 – 5 kg/ha + TELDOR 500 SC – 1,0 l/ha.

sau alte produse pentru protectia plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul Romaniei.

Masuri alternative de combatere: lucrari agrotehnice corespunzatoare, desfrunzitul strugurilor.

Masuri durabile: biologice, fizice, mecanice si alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, daca acestea asigura un control corespunzator al organismelor daunatoare.

Oficiul Fitosanitar Sălaj

Responsabil Prognoză și Avertizare

Stana Marius