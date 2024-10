Predicţie dezastruoasă pentru recolta de floarea soarelui din România, cea mai mică din ultimii 15 ani

Consultanţii de la Strategie Grains au făcut estimări negative în ce priveşte recolta Uniunii Europene de seminţe de floarea soarelui din acest an, cauzate în primul rând de evoluţia meteo nefavorabilă din Europa de Est. În acelaşi timp şi-au redus şi estimările privind recolta de rapiţă, pentru a cincea lună consecutiv, transmite Agerpres.

Analistii preconizau pentru acest an, ca cele 27 de state membre UE să recolteze o cantitate de 8,9 milioane de tone de seminţe de floarea soarelui, cu 400.000 de tone mai puţin decât estima în urmă cu o lună, şi cu mult sub cele 9,8 milioane de tone recoltate în 2023. Conform datelor actuale se aşteaptă ca producţia de floarea soarelui să fie cea mai mică din ultimii 15 ani, atât în România cât şi în Bulgaria.

Sistemul MARS de monitorizare a culturilor agricole din UE şi-a redus şi el estimările referitoare la recolta de floarea soarelui, dar nu a emis o cifră concretă.

Totodată, producţia de rapiţă a UE ar urma să coboare până la 16,7 milioane de tone, de la 16,9 milioane de tone cât se estima anterior, ceea ce ar fi cu peste 16,5% sub recolta de anul trecut, revizuirea afectând în principal Germania, relateaz

În aceste condiţii, se aşteaptă o nouă creştere a preţurilor la floarea soarelui şi rapiţă.

Articol publicat în cadrul parteneriatului dintre cotidianul Magazin Sălăjean şi ziarul Bursa.

www.bursa.ro