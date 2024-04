Oficiul Fitosanitar Sălaj: Tratamente la căpşuni

Pentru prevenirea și combaterea organismului dăunător: TARSONEMUS FRAGARIAE (acarianul căpşunului)

Are 5-8 generaţii pe an şi iernează că femelă adultă în mugurii foliari şi în frunzele de la baza rozetei.

Primăvara, când temperatura medie depăşeşte 6-8°C, femelele reiau activitate de hrănire, la locurile de iernare şi apoi are loc depunerea ouălor. Perioada de incubaţie, se poate eşalona până la două săptămâni, ecloziunea larvelor efectuându-se, de regulă în a două jumătate a lunii martie. După o perioadă de 7 zile, au loc nimfozarea şi apariţia adulţilor. Din luna aprilie şi până în luna noiembrie, pe frunze se găsesc toate stadiile de dezvoltare ale acarianului, datorită apariţiei neuniforme a stadiilor de dezvoltare.

Masculii, de regulă, se observă în lunile de vară. Pentru realizarea unui ciclu complet sunt necesare 10-24 de zile la temperaturi variabile, cuprinse între 17- 25°C şi în cursul unei luni, se pot dezvoltă 1-2 generaţii. Condiţiile optime de dezvoltare sunt cuprinse între 20-25°C şi o umiditate atmosferică peste 90%. Preferă anumite soiuri, în special cele cu pilozitate mai mare a frunzei. La începutul atacului pe frunze se observă nişte pete neregulate, de culoare verde-cenuşie, cu ţesutul uşor încreţit. În faze mai avansate frunzele se îngălbenesc, apoi devin brune şi casante. Acarianul are preferinţă pentru frunzuliţele tinere şi inflorescenţele nou apărute din mijlocul rozetei de frunze, unde de obicei există o umiditate mai mare şi sunt la adăpost de razele soarelui. Pe frunzele exterioare se deplasează numai în perioadele ploioase, de aceea există o migrare continuă a formelor mobile spre frunzuliţele centrale din mijlocul rozetei. În anii de invazie plantele atacate stagnează în creştere şi pier în întregime, uneori şi după un an, iar producţia de fructe este mult diminuată şi calitativ inferioară .

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare (T1, T2, T3) la cultură de capsun, pe parcelele unde s-au realizat următoarele condiții:

► T1: P.E.D. 15 % frunze atacate , odată cu pornirea în vegetație a plantelor (apariția frunzulițelor);

►T2: după recoltarea fructelor;

►T3: la 10-12 zile după tr. 2 cu:

1. APACHE ( VERTAB – a două denumire comercială ) – 0,15 – 1,0 l /ha sau

2. VOLIAM TARGO – 0,6 – 0,8 l/ha sau

3. VERTIMEC 1,8% EC – 1,0 l/ha

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Măsuri alternative de combatere: folosirea la plantare de stoloni certificați, liber de dăunători.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismului dăunător.

Responsabil Prognoză şi Avertizare,

Stana Marius

