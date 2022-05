OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ: BULETIN DE AVERTIZARE

Pentru prevenirea și combaterea organismelor dăunătoare: MONILINIA SPP. (monilioze), COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoză frunzelor de cireș) și dăunători: RHAGOLETIS CERASI (musca cireșelor).

MONILINIA SP. (monilioze – ciuperca se transmite, de la un an la altul, prin conidii și miceliu de rezistență în scoarță ramurilor și în fructele mumifiate. În anii cu primăveri ploioase și răcoroase apar simptome de ofilire, brunificare și uscare a florilor și frunzelor din jurul lor care rămân prinse în pom tot anul.

Vârfurile lăstarilor se usucă și se îndoaie. Această formă de atac este mai periculoasă la vișîn, fiind însoțită de scurgeri de gome. Atacul este foarte rapid, evoluția acestuia fiind vizibilă de la o zi la altă. Fructele tinere sunt, de asemenea, parzitate, acestea se zbarcesc, se brunifica și cad masiv. Pe fructele ajunse la maturitate, atacul ciupercii determina o putrezire a pulpei și apariția unor pernuțe mici (sporodochiile), gălbui-cenușii, dispuse neuniform, formate din micelii și spori. La prun sporodochiile produc perforarea pielitei fructelor, iar sucul zaharat se scurge în afară, lipind fructele între ele. Fructele putrezite și mumifiate (zbârcite, uscate) rămân deseori atârnate de pomi și în timpul iernii.

COCCOMYCES HIEMALIS (antracnoză frunzelor de cireș) – ciupercă se transmite de la un an la altul sub formă de miceliu în ramurile tinere atacate și iernează în frunzele căzute. Pe frunze se constată pete mici circulare, de culoare purpurie – roșiatică pe față superioară și roz – albicioasă pe cea inferioară. Frunzele intens atacate cad de timpuriu. Că urmare a acestei defolieri timpurii, mugurii de rod diferențiază incomplet și în primăvară următoare deși înfloresc abundent, leagă fructe foarte slab. În anii favorabili bolii sunt atacate și fructele a căror pedunculi se usucă și ele nu se mai dezvoltă normal.

RHAGOLETIS CERASI (musca cireșelor) – daunatorul prezintă o singură generație pe an. Iernează în stadiul de pupă, în sol, la 2-5 cm adâncime. Adulții apar la temperatura medie de peste 10ºC și se eșalonează pe o perioada de 20-30 zile. La scurt timp după apariție are loc împerecherea, iar după 7-14 zile începe ponta. Incubatia durează 6-10 zile.

Larvele rod mezocarpul fructelor în jurul endocarpului, Fructele atacate prezintă pete de culoare brună.

Cele mai atacate soiuri sunt cele cu maturizare semitarzie și târzie.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare T1, T2 la speciile de CIREȘ și VIȘIN cu:

1. DECIS TRAP MUSCĂ CIREȘELOR – 100 capcane/ha; – SIGNUM – 0,05 %;

2. POLECI – 0,03 – 0,05% % + SCORE 250 SC – 0,02 %;

3. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha;

4. KARATE ZEON – 0,015 % + SIGNUM – 0,05 %;

5. LASER 240 SC – 0,06 % + JAVISE 50 WG (TOP SEN EXTRA) – 0,5 kg/ha;

6. JACKPOT 2,5 EC – 0,3 – 0,7 l/ha + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha.

sau alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimă de tratament: T1 – în perioada 26.05.2022 – 29.05.2022; T2 – se repetă după 7-8 zile cu o altă combinație de produse.

Tratamentul se aplică soiurilor de cireș cu coacere semitarzie și târzie . Pentru primul tratament alegeți un insecticid cu perioada mai lungă de acțiune: Laser, iar pentru tratamentul doi folosiți produse din grupa piretroizilor de sinteză ex.: Deltagri, Karate Zeon, Poleci, Jackpot Măsuri alternative de combatere: toamna târziu, să se sape solul în jurul pomilor, iar după înflorit să se instaleze capcane adezive colorate în galben care atrag muștele.

Măsuri durabile: biologice, fizice, mecanice și alte metode nechimice trebuie preferate metodelor chimice, dacă acestea asigura un control corespunzător al organismelor dăunătoare.

Responsabil Prognoza şi Avertizare,

Stana Marius