Ministrul Agriculturii – intervenție în scandalul fructelor și legumelor care ar conține pesticide

Ministrul Agriculturii cere pedepse ”exemplare” pentru legumicultorii care folosesc pesticide peste limita admisă. Adrian Oros a spus, în cadrul unei conferințe de presă, de astăzi, marți – 13 iulie, că au fost efectuate controale legate de calitatea fructelor și legumelor, iar datele arată că nu au fost găsite probe în care reziduurile de pesticide erau peste limita admisă, demontând astfel un zvon care circulă în mass-media potrivit căruia în piețe ar fi prezente legume și fructe neconforme. ”Am văzut în ultimele zile știri legate de calitatea fructelor și legumelor. Trebuie să știți că noi am început împreună cu Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor un control comun. De ce un control comun? Pentru că după atribuții, noi, prin Autoritatea Fitosanitară, putem și trebuie să verificăm calitatea și prezența reziduurilor în legumele și fructele și produsele care se produc în țară, iar pentru importuri acest lucru este în sarcina ANSVSA-ului. Am vrut să facem un control comun tocmai pentru a vedea cum, care este calitatea acestor fructe și legume și prezența substanțelor și a reziduurilor de substanțe atât produse în România cât și ele importate. Datele pe care ni le-au furnizat cei de la Autoritatea Fitosanitară sunt următoarele: au fost prelevate 112 probe, lucrate 110 probe și 2 probe mai sunt în lucru. Doar la 40 dintre aceste probe au fost constatate reziduuri, dar acestea nu au depășit limita maximă admisă”. Întrebat de jurnaliști de unde își cumpără legumele sau fructele, ministrul Oros a spus: ”Acasă le cumpără soția mea, de regulă de la piață sau consumăm ce avem și în grădină. Acum contează dacă acele pesticide se găseau sau se găseau peste limita maximă admisă. Sigur, repet, datoria instituțiilor este să verifice dacă există prezența acestor reziduuri de pesticide utilizate de către cultivatori, peste limita maximă admisă, adică limită periculoasă pentru sănătatea omului. Iar pentru producția internă, are abilitatea Autoritatea Fitosanitară pentru producția externă și importuri abilitatea o are ANSVSA-ului și dânșii o să vă pună la dispoziție rezultatele pe care le-au obținut, deși acțiunea a fost comună, analizele le-au făcut fiecare în laboratorul lui, importante sunt pedepsele care ar trebui să fie date când se depășesc grav aceste limite pentru că controlul administrativ excesiv nu rezolvă problema dacă pedeapsa nu este una exemplară. Costurile acestor analize sunt destul de mari, procedurile sunt destul de greoaie și atunci dacă atunci când găsești o depășire a limitelor maxime admise, pedeapsa nu este una exemplară, nu ai rezolvat problema doar recoltând probe și făcând tot timpul analize”, a explicat Oros. Acesta a mai spus că analizele trebuie făcute neanunțat și, acolo unde s-au depășit limitele admise, pedepsele să fie exemplare astfel încât nimeni să nu se gândească vreodată cu ușurință să utilizeze în exces aceste substanțe. Potrivit legislaţiei în vigoare, comercializarea plantelor şi produselor vegetale care au un conţinut de reziduuri de pesticide peste nivelurile maxime admise se sancţionează cu o amendă contravenţională de la 250 lei până la 500 lei şi confiscarea bunurilor respective, pentru loturi de până la 50 kg.

