Lege cu impact negativ în zootehnie: fermierii sunt foc și pară pe parlamentari

Camera Deputaţilor a adoptat, zilele trecute, un proiect care modifică Legea 160/1998 privind organizarea şi exercitarea profesiei de medic veterinar. Medicii veterinari dețin acum monopolul pentru consultarea, diagnosticarea, efectuarea acţiunilor de imunoprofilaxie şi tratarea animalelor, controlul comercializării cu amănuntul şi utilizării produselor medicinale veterinare. Legea stabilește că medicii veterinari trebuie să fie membri ai Colegiului de profil pentru a exercita în mod permanent această meserie.

„Profesia de medic veterinar se exercită, pe teritoriul României, în condiţiile prezentei legi, de către persoane fizice posesoare ale unui titlu oficial de calificare în medicina veterinară, membre ai Colegiului Medicilor Veterinari înregistrate în tabloul general al medicilor veterinari”, prevede textul adoptat. Medicii veterinari vor avea exclusivitate în mai multe domenii de competenţă – consultarea, diagnosticarea, efectuarea acţiunilor de imunoprofilaxie şi tratarea animalelor, controlul comercializării cu amănuntul şi utilizării produselor medicinale veterinare, comercializarea cu amănuntul şi utilizarea produselor medicinale veterinare. Potrivit unui text nou introdus, administrarea produselor medicinale se face doar de către medicul veterinar cu drept de liberă practică sau de către personalul de specialitate cu studii medii angajat în cadrul unităţilor în care se desfăşoară activităţi de asistenţă medical-veterinară, respectiv asistent veterinar şi/sau tehnician veterinar, după prescrierea şi sub supravegherea sau sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică, după caz. Medicul veterinar cu drept de liberă practică este răspunzător de modul în care personalul de specialitate cu studii medii efectuează activităţile sanitare veterinare stabilite şi atribuite de acesta. O activitate sanitară veterinară este executată de către personalul de specialitate cu studii medii sub responsabilitatea medicului veterinar cu drept de liberă practică şi în prezenţa acestuia.

Prin excepţie, proprietarii de animale le pot administra acestora, pe cale orală, prin inhalaţii sau instilaţii sau prin aplicaţii locale, produse medicinale prescrise de către un medic veterinar cu drept de liberă practică, în situaţia în care nu este necesară administrarea lor, exclusiv, de către medicul veterinar cu drept de liberă practică. Legea va avea un puternic impact negativ asupra industriei farmaciei veterinare, asupra producătorilor industriali din zootehnie, cât mai ales asupra micilor ferme care vor avea dificultăți majore în asigurarea sănătății și tratamentului animalelor. O situație foarte grea se va regăsi în domeniul oieritului, unde accesul la tratamentul animalelor va deveni imposibil, consideră Asociația Farmaciștilor Veterinari din România, care a înaintat un memoriu Parlamentului. Produsele medicinale veterinare care se administrează exclusiv de către medicul veterinar cu drept de liberă practică se stabilesc prin ordin al preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, mai prevede proiectul adoptat. Medicii veterinari, membri ai Colegiului Medicilor Veterinari, care sunt angajaţi ai facultăţilor de medicină veterinară, au dreptul de a examina animalele, de a stabili diagnosticul, de a prescrie şi de a administra produse medicinale animalelor respective, în cadrul procesului didactic, precum şi în baza contractelor de prestări servicii medicale veterinare. Medicii veterinari cu drept de liberă practică pot să prescrie şi să administreze produsele medicinale numai după examinarea clinică a animalelor şi stabilirea diagnosticului prezumtiv.