Focar de pestă în Valcău de Jos

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă a aprobat, marţi, un plan de măsuri pentru controlul bolii Pesta porcină africană (PPA) din focarul confirmat la doi porci domestici, într-o exploatația agricolă din Preoteasa, comuna Valcău de Jos. Potrivit acestui plan, s-a stabilit o zonă de protecție în jurul focarului din localitatea Preoteasa cu o rază de 3 kilometri, incluzând localitățile: Preoteasa, Lazuri (parţial), Sub Cetate (parţial), Valcău de Sus (parţial) şi Fizeş (parţial). De asemenea, s-a astabilit o zonă de supraveghere în jurul focarului din localitatea Preoteasa, cu o rază de 10 km, incluzând localitățile: Sâg, Sârbi, Mal, Fizeş (parţial), Lazuri (parţial), Sub Cetate (parţial), Iaz, Plopiş, Făget (parţial), Valcău de Jos, Valcău de Sus (parţial), Ratovei, Marin (parţial), Ban, Bănișor, Tusa, Aleuş, Boghiş, Bozieş, Drighiu (parţial) şi Cizer (parţial); din judeţul Bihor, localitatea Serani. În exploataţia în care a fost identificat noul focar s-au luat o serie de măsuri, precum: plasarea exploataţiei sub supraveghere; inventarierea animalelor existente în exploataţie , examinarea clinică a acestora şi recoltare de probe de sânge; întocmirea anchetei epidemiologice cu stabilirea posibilei surse de infecţie; sacrificarea animalelor din exploataţie (17 exemplare) şi dezinfecţia în totalitate a exploataţiei. De asemenea, o comisie de specialitate va stabili valoarea de despăgubire a porcilor sacrificaţi din exploataţia unde există suspiciunea de PPA. Pesta porcină africană nu afectează omul. Nu există nici cel mai mic risc de îmbolnăvire pentru oameni, singurele specii afectate fiind porcii domestici şi mistreţii. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat într-un comunicat că în săptămâna 4-11 martie au fost înregistrate, în țară, 35 de focare noi de pestă porcină africană. Autoritatea a comunicat că au fost afectate aproximativ 113.000 de porcine. De la prima semnalare a prezenței virusului PPA în România, în iulie 2017 și până în prezent, au fost diagnosticate 5.268 de cazuri la mistreți în 41 de de județe.

