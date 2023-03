Cum și de ce să utilizezi folia de mulcire?

sursa foto:

https://drive.google.com/file/d/1yZMhzPTDUt11FX-9W8i4wfaxdd0b_duc/view?usp=share_link

https://www.shutterstock.com/ro/image-photo/planting-mulching-weed-agriculture-organic-farming-1165958227

Termenul mulci provine din limba engleză (mulch) şi reprezintă un strat de materiale aplicat pe suprafaţa solului în agricultură. Principalul său scop este acela de menţinere a umidităţii pământului şi îmbunătăţire a fertilităţii plantelor, însă acestea nu sunt singurele avantaje. În cele ce urmează, îţi prezentăm modul în care poţi folosi folia de mulcire pentru a proteja în acelaşi timp terenul, culturile şi aspectul grădinii:

Cum se aplică folia de mulcire pe sol

Folia de mulcire trebuie aplicată înainte de plantare. Procedeul este destul de simplu şi poate fi realizat atât manual, cât şi mecanizat, în funcţie de suprafaţa de acoperit. Tot ce trebuie să faci este să alegi folie de dimensiuni potrivite şi să o aşezi pe locul în care vei planta răsadurile. Apoi, acoperă cu pământ de-a lungul marginilor foliei ca s-o fixezi Pentru fiecare loc în care vei planta răsaduri, trebuie să găureşti folia în formă de cruce. Distanţa dintre găuri poate fi de 20 sau de 30 de centimetri. Dacă foloseşti bandă de picurare pentru irigat, o poţi instala de la început sub folie. Folia de mulcire reprezintă o soluţie excelentă pentru culturile de vară: roşii, ardei, căpşune, viţă-de-vie etc. Poate fi folosită la fel de bine pentru și grădini, şi pentru solariile închise.

Principalele avantaje

O folie de mulcire vine cu o serie de beneficii pentru grădina ta:

Îmbunătăţeşte structura solului

Materialul din care este confecţionată folia reţine umiditatea şi căldura din sol, două caracteristici esenţiale pentru ca acesta să devină roditor. Astfel, terenul acoperit cu folie este protejat fenomenele meteo extreme, dar și de accesul animalelor, păsărilor sau insectelor. În momentul în care pământul este deshidratat, efectele se transmit vegetaţiei.

Protejează culturile

Plantele iubitoare de lumină şi căldură pot fi afectate de razele puternice ale soarelui pe timp de vară. Expunerea la soare trebuie să fie controlată, mai ales în timpul prânzului, când radiaţiile devin periculoase. Cu ajutorul foliilor de muncire, pământul de dedesubt se menţine umed şi la o temperatură optimă. Acest tratament de răcire ce porneşte de la rădăcină este transmis către întreaga plantă care reuşeşte să treacă bine peste veri toride.

Acelaşi principiu este valabil şi în sezonul rece. Plantele perene sunt protejate de frig atunci când pământul este acoperit cu folie. Pe măsură ce temperaturile scad, folia acţionează ca o pătură ce menţine o temperatură ridicată şi uniformă a solului fără diferenţe mari între zi şi noapte. Se previn astfel îngheţul și/sau deteriorarea culturilor din cauza frigului.

Scapă de buruieni

Buruienile sunt printre cei mai mari dăunători ai unei grădini. Din punct de vedere al productivităţii, acestea absorb apa şi atrag majoritatea nutrienţilor din sol, înăbuşind astfel plantele pe care le înconjoară. Procesul de creştere este net superior, în defavoarea culturilor. Dacă luăm în calcul aspectul unei grădini, acesta poate fi distrus cu uşurinţă de înmulţirea buruienilor. Plivitul zilnic poate fi o soluţie pentru îngrijirea plantelor, însă este un procedeu anevoios. Utilizarea foliei de mulcire este benefică şi din acest punct de vedere. Prin crestarea foliei doar în dreptul răsadurilor, lumina soarelui necesară pentru fotosinteză poate fi direcţionată exclusiv către plantele roditoare. Astfel, buruienile care cresc din pământ sunt în permanenţă acoperite de folia care le împiedică să primească lumina naturală.

Avantajele utilizării foliei de mulcire se îndreaptă către sol, către plante şi către aspectul grădinii tale. Atunci când pământul este protejat, poate oferi condiţiile necesare pentru dezvoltarea plantelor. Culturile acoperite cu folie sunt mult mai estetice, deoarece lasă la vedere doar răsadurile care se dezvoltă armonios, în timp ce buruienile nu au acces la fotosinteză.