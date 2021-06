Buletin fitosanitar de avertizare

Conditiile climatice din ultima perioada au favorizat aparitia si dezvoltarea bolilor

si daunatorilor, care pot cauza pierderi importante in plantatiile de pomi fructiferi.

Paduchele din San-Jose este un daunator polifag, considerat cel mai pagubitor

daunator al livezilor pomicole si arbustilor fructiferi. Dintre arbusti, cel mai puternic

ataca coacazul si agrisul, care constituie adevarate focare de inmultire a daunatorului.

Pomii atacati si netratati au frunzisul mic, ingalbenit, dau recolte mici cu fructe de

cea mai slaba calitate, fara valoare comerciala. Atacul pe fructe este foarte des

intalnit sub forma de pete rosii – visinii, circulare, larvele fiind frecvent localizate in

zona caliciului si a pedunculului.

Pentru prevenire şi combatere PED – ul ( Pragul Economic de Daunare ) fiind de

3% pomi atacati se vor efectua 2 tratamente utilizând una din combinatiile de produse

care au efect asupra Paduchelui din San-Jose – G1, paduchelui lanos, afidelor, rapanului

si fainarii in plantatiile de mar si par, patarii rosii, moniliozei, ciuruirilor, in plantatiile de

prun, cais si piersic :

1. MOVENTO 100 SC – 1,875 l/ha + TOPSIN 70 WDG – 0,07%;

2. DELTAGRI – 0,45 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,75 l/ha ;

3. JUVINAL – 0,05% + STROBY DF – 0,2 kg/ha + DITHANE M 45 – 0,2% ;

4. PROXIMO – 0,05% + SCORE 250 EC – 0,02%;

5. POLECI – 0,05 – 0,075% + ORIUS 25 EW – 0,05 – 0,1% ;

6. MOSPILAN 20 SG – 0,025 – 0,03 % ( 0,375 – 0,450 kg/ha ) + MACCANI – 2,5

kg/ha + CAPTAN 80 WDG – 0,15% ;

Tratamentul al doilea se repeta la 7 – 9 zile cand temperatura medie zilnica

este mai mare de 20˚C si la 10 – 15 zile cand este timp mai rece.

In livezile atacate cu focul bacterian al rozaceelor, dupa eliminarea lastarilor

bolnavi, se va face tratament cu unul din urmatoarele produse;

SERENADE ASO – 4,0 – 8,0 l/ha sau

LUNA CARE 71,6 WG – 3 kg/ha ;

BOUILLIE BORDELAISE WDG – 7,5 kg/ha sau

CUPROFIX ULTRA – 0,75 – 1,25 kg/ha sau

CUPROXAT FLOWABLE – 0,35% sau

FLOWBRIX – 3,750 l/ha.

In plantatiile unde densitatea acarienilor este de 5 –10 pe o frunza se va folosi

unul din acaricide :

1. NISSORUN 10 WP – 0,3 – 1,0 kg/ha ;

2. ORTUS 5 SC – 0,1% ( 1,0 l/ha ) ;

3. VERTIMEC 1,8 % EC – 0,75 – 1,125 l/ha ;

4. MILBEKNOCK EC – 0,05 %.

Volumul de solutie la ha este de 1500 l pentru specia mar si 1000 l / ha la restul

speciilor.

PERIOADA OPTIMĂ DE TRATAMENT: 25.06.2021 – 28.06.2021

OFICIUL FITOSANITAR SĂLAJ