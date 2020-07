# Încă o dovadă a neputinței autorităților din sistemul de sănătate românesc este cea legată de criza unui medicament vital pentru bolnavii de tiroidă. Deși au curs fluvii de cerneală pe acest subiect, inclusiv noi fiind cei care am adus în atenția publicului și autorităților acest subiect grav, deși au curs și promisiunile, încă din primăvară, referitoare la rezolvarea acestei crize, situația este neschimbată. Mii de pacienți din Zalău și județ plâng pe la ușile farmaciilor întrebând zilnic dacă prețiosul medicament este pe stoc. Răspunsul este același: nu! La fel ca în martie, aprilie, mai și iunie, luni în care toți cei responsabili i-au păcălit la nesfârșit pe acești bolnavi. Răstimp, și angajații și pensionarii rămân cu banii luați pe așa-zis “Sănătate” și fraieriți de un stat incapabil să rezolve o situație care pentru foarte mulți este una de viață și de moarte. Nicio farmacie din Zalău nu are la ora actuală un stoc rezonabil și stabil de medicamente din această categorie, un stoc mai mare de 100, poate 150 de pastile, care ajunge la 3 – 4 pacienți pentru o lună. Cei mai norocoși, dacă prind câteva pastile, acestea sunt numărate atent bucată cu bucată de farmacist. Jalnic, în ce hal am ajuns!

# Autoritățile municipale aduc din nou, din coadă înspre vârf, pe listele de investiții, o idee mai veche, destul de controversată, aceea a unei statui a domnitorului Mihai Viteazul ce urmează a fi executată pe bani mulți și ulterior îmbrâncită undeva în fața blocului Scala. Fix ceea ce le lipsește acum zălăuanilor, pentru că, așa cum știm, “chelului – tichie de mărgăritare îi lipsește”. După succesul fulminant, răstignit în aceeași zonă, 20 de metri mai la dreapta, cel cu fântânile multicolore și nefuncționale, urmează ca în perimetrul Scala să aterizeze cât de curând o statuie, cel mai probabil ecvestră. Nu zicem nici că e rău, nici că e bine, pentru că acest lucru ar trebui să-l spuneți chiar dumneavoastră, zălăuanii! Doar că puteți face asta cu o condiție: să vă și întrebe cineva dacă doriți sau nu o astfel de investiție și dacă o considerați prioritară în lista lungă și grea de nevoi sub care geme municipiul în prezent.