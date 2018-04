# Nu este pentru prima dată când ne este semnalată o situație cel puțin bizară, existentă în una din instituțiile de învățământ pentru pitici, din municipiu. Este vorba despre comportamentul unui cadru didactic care, umblă vorba, nu ar fi cu actele medicale tocmai în regulă. Noi am întrebat, în stânga și în dreapta, dacă, de exemplu, o parafă medicală refuzată a fi aplicată de o instituție de stat, din motive numai de medic știute, este OK să fie înlocuitp, bine-merci, de o parafă de la o policlinică privată. Adică, dacă medicul de la stat nu vrea, știe el de ce, să dea verde, pe ăla de la privat îl doare la bască. N-ar fi nicio problemă, dar toate autoritățile se fac că plouă și invocă tot soiul de justificări, întru liniștirea noastră, dar și a celor care ăși duc copiii zilnic la această instituție aflată sub tutela unui inspectorat care e mai mult al partidului decât al cui trebuie să fie…

Cert este că reclamațiile privind un posibil comportament inadecvat al acestui cadru față de copii se înmulțesc, iar nouă ne-au ajuns deja la urechi niște vorbe (evident, neconfirmate oficial, deocamdată) care ne-au dat serios de gândit. Dar vom rămâne, probabil, sub povara gândurilor, pentru că așa cum bine știm, acolo unde e partidul, nimeni nu se bagă!

# O campanie cu un nume cel puțin interesant – „Fără penali în funcții publice” – nu prea e pe placul căpităniei municipiului, astfel încât inițiatorii acestei campanii (care coincide și cu Luna Curățeniei, dar nu se încurcă una pe cealaltă, ci se pot chiar susține reciproc), nu primesc și ei o palmă de granit ciuruit de pe platou, să își expună păsul în condiții legale. Se pare că inițiatorii campaniei se lovesc de refuzul celor aflați în funcții publice în a-și instala un cort de campanie pe locul de veci, plin de cratere, din centrul Zalăului. Cei care învârt colaci secuiești, levănțicile, aurolacii, dar și mașinuțele și celelalte aberații de divertisment de pe vremea lui Pazvante-chiorul, pot sta liniștiți, nu sunt în pericol. Pentru ei este loc mereu atâta vreme cât nu se scandează vreun slogan care ar putea supăra “structurilii” de partid.