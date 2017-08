# Atenție unde aruncați gunoiul! Indiferent că este vorba despre deșeurile menajere de acasă sau micile resturi ori ambalaje de care vreți să vă debarasați atunci când sunteți pe stradă. Poliția împreună cu Primăria municipiului demarează acțiuni prin care, echipaje mixte vor fi cu ochii pe trecători, în jurul blocurilor, pe bulevard, în apropierea punctelor de colectare a gunoiului, astfel încât vă puteți trezi oricând cu o amendă usturătoare dacă lăsați gunoiul la întâmplare, așa cum, din păcate, mulți cetățeni procedează. Nici angajații operatorului de transport local nu stau pe gânduri, sătui să adune cojile de semințe, sticlele și hârtiile lăsate de nesimțiți, în autobuze. Dacă simțul civic nu funcționează în unele (multe) cazuri, poate că o amendă de câteva sute bune de lei va fi în stare să îi lecuiască pe cei care ne urâțesc și orașul, și traiul, fără nicio jenă sau remușcare.

# Mulți cumpărători au observat un fenomen straniu petrecut cu puțin timp în urmă la unul din magazinele alimentare din centrul municipiului, celebru pentru sortimentele de pâine, prăjituri și carne, toate sub același brand: scumpirea produselor, fără un motiv aparent. Toate produsele, fie că discutăm de pâine fie de dulciuri ori carne, au primit câte 50 de bani, 1 sau chiar 2 lei pe etichete, în plus. Dacă le întrebi pe vânzătoare, ele își arcuiesc umerii cu grație, dau ochii peste cap, și spun că n-au ce face, așa e ordinul. Desigur, fiecare comerciant are dreptul să vândă o pâine și cu 50 de lei, dacă clienții trec asta cu vederea… șpaga lor, vorba aceea.