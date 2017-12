Volei Municipal Zalău, în semifinalele Cupei României alături de Galaţi, Craiova şi Ploieşti

Volei Municipal Zalău s-a calificat în careul de aşi al Cupei României, câştigând cu scorul de 3 – 1 şi partida retur cu Unirea Dej, din cadrul sferturilor de finală. Campioana s-a impus în tur tot cu scorul de 3 – 1, dar zălăuanii erau precauţi înaintea returului de la Dej, mai ales că, în campionat, Volei Municipal s-a impus cu 3 – 2, pe teren propriu, în faţa formaţiei de pe malul Someşului.

Zalăul a început bine jocul, având 8 – 4 şi 16 – 13 la cele două întreruperi tehnice, dar gazdele au revenit în final şi s-au impus cu 25 – 21. Cu moralul ridicat, Unirea Dej a avut o evoluţie mai bună decât Zalăul şi în actul secund, conducând cu 8 – 5 şi 16 – 12 la cele două time-out-uri tehnice. Spectatorii prezenţi în Sala Sporturilor din Dej erau convinşi că gazdele vor câştigat şi actul secund, dar campioana a revenit spectaculos în final, întorcând rezultatul. Scorul final a fost 25 – 21 în favoarea zălăuanilor.

Gazdele au contat foarte puţin în parţialul trei, pe care zălăuanii l-au câştigat cu 25 – 15, iar forma bună a echipei zălăuane a continuat şi în setul patru, încheiat cu scorul de 25 – 22 în favoarea formaţiei de la poalele Meseşului.

“Am început bine primul set, dar, probabil presiunea şi-a spus cuvântul. În setul al doilea, Dejul a început mai bine, dar a ieşit în evidenţă valoarea echipei noastre, fiindcă avem jucători cu experienţă, care pot reveni foarte bine în joc. Adversarii au avut avantaj considerabil în setul doi, cred că nici suporterii lor nu credeau că vom reveni. Am ajuns în Final Four-ul competiţie şi mă bucur că suntem aproape de a ne îndeplini obiectivul în această competiţie”, a declarat antrenorul Marian Constantin.

“Ne aşteptam la un meci greu în sala din Dej. Am început bine primul set, dar ne-am pierdut concentrarea în final. Din fericire, ne-am revenit în setul al doilea şi lucrurile au decurs bine până la final, când am obţinut calificarea în semifinale”, a precizat şi centrul Mihai Gheorghiţă.

În semifinalele Cupei României, s-au mai calificat Arcada Galaţi, Universitatea Craiova şi Tricolorul Ploieşti.

Unirea Dej: Dragoş Răileanu (2), Mihai Coasă (8), Igor Didorciuc (7), Andrei Grigoraş (15), Andrei Mihalescu (8), Natan Savan (8) şi Vlad Kantor – libero. Au mai evoluat: Vasile Talpa, Eduard Catrina, Timofei Chisleacov (6) şi Silviu Şuşon (1). Antrenori: Marius Dascălu (principal) şi Szilagyi Tibor (secund)

Volei Municipal Zalău: Dobromir Dimitrov (4), Rareş Bălean (11), Răzvan Mihalcea (4), Vlad Cuciureanu (4), Filip Stoilovic (21), Leonardo Dal Bosco (6) şi Adrian Feher – libero. Au mai evoluat: Pawel Adamajtis (4), Mihai Gheorghiţă (6) şi Pylyp Harmash – libero. Antrenori: Marian Constantin (principal) şi Bogdan Nicolae (secund)

