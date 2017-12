Sălăjeanul nevăzător Alexandru Bologa, medaliat cu aur la Campionatul de Judo al Japoniei

Sălăjeanul nevăzător Alexandru Bologa, practicant de judo, încheie anul 2017 la fel de bine cum l-a început. În luna februarie a acestui an, sportivul originar din localitatea Derşida a obţinut medalia de aur la un Grand-Prix în Germania, eveniment la care au fost prezenţi sportivi din 14 ţări. Medaliat cu bronz la ediţia din 2016 a Jocurilor Paralimpice de la Rio de Janeiro, Alex Bologa şi-a continuat forma bună şi în cadrul competiţiilor din acest an, iar în luna august a devenit campion european la judo în cadrul Campionatului European rezervat nevăzătorilor, desfăşurat la Walsall (Marea Britanie), fiind cel mai bun rezultat din acest an.

Ultima performanţă din acest an a fost realizată la finalul lunii noiembrie, în cadrul Campionatului de Judo al Japoniei. Bologa a concurat la categoria 60 de kilograme, unde au fost înscrişi 16 sportivi. Sălăjeanul a ieşit în evidenţă şi de această dată, reuşind să câştige toate meciurile, iar la final de obţină medalia de aur.

Alex Bologa şi antrenorul său, Gergely Tomi, s-au întors în România în data de 30 noiembrie, după ce au efectuat şi un cantonament de câteva zile la Tokyo.