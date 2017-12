S-a tras cortina în Campionatul de Minifotbal “Titan”

Turul Campionatul de Minifotbal “Titan” s-a încheiat odată cu desfăşurarea etapei a IX-a, rundă în care, cea mai mare clară victorie a fost obţinută de ocupanta locului secund, Info Plus, care a dispus cu scorul de 15 – 4 de Tenaris Zalău. Cel mai bun marcator a fost Alin Mierea, care şi-a trecut de şapte ori numele pe lista marcatorilor.

Lider după prima parte a campionatului este STC Zalău, singura formaţie care a înregistrat doar victorii în cele nouă etape.

Titan Zalău a încheiat pe locul şapte turul campionatului, câştigând la scor partida cu Terra Kid Zalău, 10 – 3.

Cipricom Zalău a bifat a şasea victorie, terminând pe locul trei prima parte a campionatului. Echipa condusă de Marius Cozma s-a impus cu 8 – 4 în partida cu Trio Olaru.

Viitorul Zalău se menţine pe poziţia a patra, cu 16 puncte acumulate, câştigând cu scorul de 10 – 6 jocul din ultima etapă a turului.

Prima etapă din retur va avea loc în luna martie.

Rezultatele complete din ultima etapă a turului:

Tenaris Zalău – Info Plus Zalău 4 – 15 (1 – 7)

Au marcat: Claudiu Bence (2) şi Tudor Oltean (2), respectiv Alin Mierea (7), Răzvan Bologa (3), Bogdan Pop (3), Ionuţ Nosa şi Daniel Sabou

STC Zalău – Cavalerii Fluierului 11 – 1 (6 – 1)

Au marcat: Bogdan Filip (4), Sergiu Pop (3), Dacian Mastan (3) şi Alex Souca, respectiv Ştefan Bîrjac

Titan – Terra Kid Zalău 10 – 3 (3 – 1)

Au marcat: Marius Tarţa (2), Adrian Groza (4), Faur Răzvan (3) şi Ionuţ Pripon, respectiv Daniel Băican, Sorin Tuns, Ionuţ Pop şi Cătălin Baidoc

Blue Team – Viitorul Zalău 6 – 10 (4 – 4)

Au marcat: Alex Taloş (3), Alin Chende (2) şi Carlos Puşcaş, respectiv Ioan Antal (3), Iustin Ardelean (3), Alexandru Pop (2), Cristian Cenan şi Alex Şerban

Cipricom Zalău – Trio Olaru 8 – 4 (4 – 2)

Au marcat: Vlad Paşcalău (2), Marius Muntean (2), Raul Zdroba, Marius Cozma, Beniamin Iorga şi Nicu Şandor, respectiv Vlad Rein, Ionuţ Magdaş, Ionuţ Cristea şi Cristian Pop

Clasamanent:

1. STC Zalău 9 9 0 0 66 – 18 27p

2. Info Plus Zalău 9 8 0 1 82 – 21 24p

3. Cipricom Zalău 9 6 1 2 63 – 37 19p

4. Viitorul Zalău 9 5 1 3 47 – 46 16p

5. Cavalerii Fluierului 9 4 0 5 38 – 59 12p

6. Terra Kid Zalău 9 4 0 5 38 – 62 12p

7. Titan Zalău 9 3 0 6 36 – 43 9p

8. Blue Team 9 3 0 6 38 – 62 9p

9. Cabana Trio Olaru 9 2 0 7 38 – 54 6p

10. Tenaris Zalău 9 0 0 9 31 – 75 0p