Peste 50 de echipe se vor duela la ediţia a XIII-a a Cupei Viitorul

Devenită o tradiţie, dar şi una dintre cele mai mari competiţii de fotbal juvenil din România, Cupa Viitorul a ajuns în acest an la ediţia a XIII-a, evenimentul urmând să se desfăşoare în perioada 21 – 25 august. Peste 50 de echipe şi-au anunţat prezenţa la eveniment, printre formaţiile participante fiind şi două cluburi sălăjene, CS Barcău Nuşfalău şi Rapid Jibou. Vor fi prezente şi două cluburi din afara ţării: Kisvardai (Ungaria) şi Zimbrul Chişinău (Republica Moldova).

Competiţia se organizează la şase categorii de vârstă: 2004, 2006, 2007, 2008, 2009 şi 2010.

“Meciurile pentru grupele 2004 şi 2006 se vor juca la Stadionul Municipal “Gheorghe Guşet”, iar jocurile celorlalte grupe vor avea loc la Baza Sportivă “Viitorul” din Hereclean. Vreau să mulţumesc tuturor partenerilor noştri pentru sprijinul acordat şi sper să fie o competiţie reuşită, la fel ca în ediţiile anterioare”, a declarat Daniel Sabou.

La eveniment a fost prezent şi deputatul Lucian Bode, cel care se ocupă de meciul de deschidere în care vor evolua, pe de-o parte, oameni de afaceri din judeţ, iar de cealaltă parte, foste glorii ale fotbalului sălăjean şi politicieni.

“Mă bucur să ne revedem în această formulă. Este al optulea an consecutiv în care organizăm acest meci. Sunt partener al clubului Viitorul în organizarea acestui turneu, devenit peste ani unul internaţional. Turneul a crescut în valoare şi în vizibilitate de la an, la an, iar eu, împreună cu o serie de oameni, majoritatea sălăjeni, să organizăm un meci de deschidere în care să evolueze şi foste glorii ale fotbalului românesc. La evenimentul din acest an avem până în acest moment confirmarea foştilor fotbalişti: Miodrag Belodedici, Mihail Majearu, Florentin Petre, Eugen Trică, Ionel Ganea, Marian Savu, Alex Clement şi Valentin Savadoşi. Ne-am gândit în acest an şi la câţiva foşti jucători care au ceva pentru fotbalul din Sălaj, astfel că i-am mai invitat pe Vasile Jula, Leo Grozavu şi Grigore Păşcuţă”, a precizat deputatul Lucian Bode.

Meciul de deschidere este programat luni seara, începând cu ora 20, la Baza Sportivă “Viitorul” din Hereclean.

Printre cluburile participante la Cupa Viitorul se mai regăsesc: Luceafărul Cluj, Viitorul Oradea, CFR Cluj, Plimob Sighetu Marmaţiei, Juniorul Suceava, Kiss Baia Mare, Kinder Carei, Kinder Mureş şi FC Botoşani.