Paula Todoran, vicecampioană europeană la cros cu echipa României

La finalul unui an nu foarte reuşit din punct de vedere al performanţelor, atleta Paula Todoran încheie 2017 printr-un rezultat notabil. Atleta legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău a devenit vicecampioană europeană cu echipa României la Campionatul European de Cros, desfăşurat duminică, în Slovacia, la Samorin.

Sportiva pregătită de Mirel Seişanu obţinuse în luna noiembrie medalia de aur tot cu echipa României, la Campionatul Balcanic de Cros, iar la finalul cursei, Paula Todoran a afirmat că speră la un rezultat notabil şi la Campionatul European, mai ales că atletele românce au obţinut medalia de bronz la ediţia de anul trecut.

România s-a întors în acest an cu un rezultat chiar mai bun decât anul trecut, devenind vicecampioană europeană. Medalia de aur a fost câştigată de Marea Britanie.

La individual, cel mai bun loc din echipa României l-a obţinut Ancuţa Bobocel, locul 11, urmată de Cristina Simion, locul 16, Andreea Pâşcu, locul 45, Claudia Prisecaru, locul 68 şi Paula Todoran, locul 70.

“Ce pot să spun decât că suntem fetele de argint din Europa în proba de cros. Este o medalie pe care ne-am dorit-o foarte mult, iar bucuria este cu atât mai mare cu cât este prima medalie din acest an obţinută de atletismul românesc în competiţiile importante la nivel european şi mondial”, ne-a declarat Paula Todoran.

Echipa de juniori a României s-a clasat pe locul opt, iar cea de junioare, pe locul 14.