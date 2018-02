Paula Todoran a abandonat Maratonul de la Sevilla

Deşi era foarte încrezătoare înaintea competiţiei în ceea ce priveşte obţinerea unui timp care să-i permită calificarea la Campionatul European de la Berlin, Paula Todoran a avut ghinion la ediţia din acest an a Maratonului de la Sevilla. Atleta legitimată la Clubul Sportiv Municipal Zalău a fost nevoită să abandoneze cursa după aproximativ 20 de kilometri, acuzând dureri la ligamentele piciorului drept.

“A mers foarte încrezătoare şi avea de ce să fie aşa, pentru că pregătirea a decurs bine. Optimismul său a avut baze raţionale. A atins toţi indicatorii pe care ni i-am propus în pregătire. Problema este că, după un an şi jumătate în care nu a avut probleme la ligamente, au reapărut durerile la genunchiul piciorului drept după primii 15 kilometri. A crezut că va rezista şi a mai parcurs câţiva kilometri, după care, şi-a dat seama că riscă foarte mult, mai ales că urmează în luna martie Campionatul Mondial de Semimaraton, unde va participa cu echipa României. Mergem înainte, pentru că în sport ai parte şi de astfel de momente, vom continua pregătirea pentru a obţine rezultatele dorite în competiţiile viitoare”, ne-a declarat Mirel Seişanu, antrenorul Paulei Todoran.

Maratonul de la Sevilla a fost prima cursă din acest an pentru Paula Todoran, iar în urmă cu doi ani, în cadrul acestei curse, atleta zălăuană şi-a realizat baremul de participare la Jocurile Olimpice de la Rio de Janeiro, parcurgând cei peste 42 de kilometri în două ore, 36 de minute şi 38 de secunde.

La startul Maratonului de la Sevilla s-a aflat şi Marius Ionescu, reprezentantul României la două ediţii a Jocurilor Olimpice (2012 şi 2016). Atletul craiovean a terminat cursa de maraton cu timpul de două ore, 14 minute şi 50 de secunde.