Mutu revine în fotbalul zălăuan

Sport Club Municipal Zalău a reuşit un nou transfer în această săptămână, conducerea ajungând la o înţelegere cu fundaşul Alin Mutu, un fotbalist ce a evoluat şi la FC Zalău în urmă cu 5 ani, unde a avut evoluţii remarcabile.

Mutu a mai fost dorit de echipa antrenată de Marius Paşca şi în iarna acestui an, dar jucătorul a primit o ofertă mai bună pe ultima sută de metri de la un club din Austria, astfel că nu a mai ajuns la clubul zălăuan. De această dată, cele două părţi au ajuns la o înţelegere, iar jucătorul a semnat contractul în cursul zilei de luni.

„Mă bucur că am ajuns la o întelegere cu cei de la SCM Zalău. Am mai evoluat la Zalău în urmă cu 5 ani și m-am simțit foarte bine.Scm Zalău este un club cu o stabilitate financiară bună, cu un proiect frumos și vom face tot posibilul să îndeplinim obiectivele propuse. Am ales sa vin la Zalău deoarce am fost dorit de mai multă vreme de cei din conducere și am ales să fiu cât mai aproape de casă pentru familia mea”, a declarat jucătorul.

Alin Mutu are peste 80 de prezenţe în Liga a II-a, evoluând în trecut la Universitatea Cluj, Luceafărul Oradea, Foresta Suceava, Aerostar Bacău şi Dunărea Călăraşi.

Mutu, care a semnat un contract valabil pe o perioadă de doi ani, este a patra achiziţie din această vară, după Mihai Onicaş, Mihai Petra şi Mihai Forna.