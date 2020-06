Liberalii zălăuani cer clarificări din partea primarului Ciunt referitor la situația dezastruoasă a clubului de volei (II)

În cazul dezastrului financiar de la Volei Municipal Zalău, primarul PSD-ist, Ionel Ciunt, a dovedit aceeași disponibilitate la dialog precum colegul său Iordache „Altă Întrebare!”, o sinceritate comparabilă cu a fostului său șef politic, Liviu Dragnea, și o coerență demnă de Viorica Dăncilă. Cu toate acestea, din respect pentru zălăuani, îi solicităm primarului Ciunt să ne răspundă la primele întrebări adresate în materialul anterior, dar și la cele de mai jos.

Reamintim zălăuanilor că aleșii locali ai PNL s-au opus permanent și sistematic, prin vot, prin întrebări, prin amendamente respinse constant de majoritatea condusă de Ionel Ciunt, timp de 4 ani, acestei finanțări, care nu a reprezentat decât o fraudare masivă a bugetului local. Deoarece în tot acest timp întrebările noastre adresate în Consiliul Local au rămas fără răspuns, continuăm scurtul chestionar pentru primarul Ionel Ciunt, deoarece contribuabilii din Zalău, cei cu ai căror bani s-a susținut toată această fraudă de proporții, au dreptul să cunoască adevărul, altfel decât din dosare penale sau din comunicate de presă care nu spun nimic.

9.Având în vedere că au existat numeroase semnale în presă și în mediul public cu privire la neplata salariilor, a creșterii datoriilor către furnizori, a amenzilor primite de la FRV, a litigiilor cu jucătorii și antrenorii, de ce a continuat, ba chiar a crescut, alocarea de fonduri fără o analiză a acestor disfunctionalități in managementul echipei de volei?

10. De ce nu s-a ținut cont de raportul auditului cerut de consilierii PNL in data de 23 ianuarie 2020?

11. In ,,Raportul de audit public intern’’/6.03.2020 s-au constatat mai multe aspecte negative:

,,Conducerea clubului nu a desemnat prin decizie scrisă în perioada auditată (2016-2019), nici într-un an, o comisie pentru inventarierea patrimoniului asociației având ca scop principal stabilirea situației reale a tuturor elementelor de natură activelor, datoriilor și a capitalurilor proprii, precum și a bunurilor și valorilor deținute cu orice titlu, în vederea întocmirii situațiilor financiare anuale care trebuie să ofere o imagine fidelă a poziției financiare și a performanței asociației pentru respectivul exercițiu financiar.

In perioada auditată, Adunarea Generală a membrilor asociați nu s-a întrunit pentru aprobarea bilanțului contabil anual niciodată, Consiliul Director nu a avut nici o sedință iar cenzorul nu a fost ales, în consecință nu există rapoarte ale acestuia cu privire la controlul financiar intern ale asociației.

Din evaluarea efectuată auditorul intern apreciază că “nu este funcțional sistemul de control al contabilității datoriilor și creanțelor asociației.’’

12. Dacă se cunoștea această situație, și se intenționa constituirea unei secții de volei la clubul propriu al municipiului, de ce s-a mai supus aprobării CL și s-a aprobat la începutul anului 2020 (18 martie) o suplimentare a finanțării cu încă 450.000 lei (un ultim tun financiar) în condițiile în care din bugetul aprobat pe 2020 s-a plătit până la data respectivă suma de 1.098.740 (o sumă deloc neglijabilă)

13.Ulterior acestei finanțări, într-un comunicat pe pagina de facebook a PSD erau înfierați cu mânie proletară consilierii locali ai PNL, care s-au opus suplimentării finanțării, pe motiv că această finanțare era destinată achitării unor restanțe către firme din Zalău? În calitate de președinte al PSD Sălaj, vă asumați, domnule Ciunt, acest comunicat? Despre ce firme este vorba (la ce firme au ajuns banii am aflat)?

14.Cât din bugetul alocat pentru salarii s-a decontat?

15.Cine își asumă prejudiciile de imagine produse municipiului Zalău prin finanțarea acordată Volei Municipal Zalău?

16.Cine conduce Asociația Volei Municipal Zalău (asociați, Consiliu Director, directori, cenzori)?

Grupul Consilierilor Locali PNL Zalău

