Ionuţ Lupescu şi Florin Răducioiu, în vizită la Zalău

Anul 2018 este unul important pentru fotbalul românesc, în data de 18 aprilie fiind programate alegerile pentru funcţia de preşedinte al Federaţiei Române de Fotbal. Cu cele mai marei şanse la ocuparea acestui post sunt Răzvan Burleanu, actualul preşedinte al FRF şi Ionuţ Lupescu, fostul component al “Generaţiei de Aur”, acesta din urmă fiind prezent marţi, în premieră, la Zalău. “Kaiserul” a fost însoţit de prietenul său Florin Răducioiu, un alt fost component al “Generaţiei de Aur”, dar şi de alţi câţiva prieteni.

Lupescu şi Răducioiu au vizitat sediul Asocţiaţiei Judeţene de Fotbal (AJF) Sălaj, unde au purtat o serie de discuţii cu preşedintele Daniel Sabou şi cu secretarul Leontin Moga despre strategia pe care o are Lupescu în ceea ce priveşte dezvoltarea fotbalului românesc.

“Din punctul meu de vedere, sunt două probleme majore. În primul rând, să punem sportul ca prioritate în această ţară, aşa cum este sănătatea, securitatea sau armata. Trebuie să avem şi sport, iar acest lucru înseamnă să facem un plan strategic de dezvoltare. Nu doar fotbalul trebuie să înceapă un astfel de proiect, iar în acest sens am vorbit şi cu preşedintele COSR-ului. Vorbim despre probleme, despre Legea Educaţiei Fizice şi Sportului, despre infrastructură, despre fiscalitate şi taxe. Alţii, în vestul Europei, au putut să implementeze o strategie bună şi cred că putem face şi noi acelaşi lucru. Este foarte important ca legea să permită autorităţilor locale să investească în sport. A doua problemă majoră ar fi de a atrage oameni de afaceri spre fotbal. Am discutat cu mai multă lume în acest sens, există un proiect pentru 2018, dar oamenii sunt reticenţi. I-am întrebat la ce nivel este piaţa şi mi-au spus că la nivelul anilor 2008, 2009, când eu am semnat poate unul dintre cele mai mari contracte de sponsorizare, cu o firmă de bere din România. Deci, se poate, dar oamenii vor două lucruri clare: credibilitate şi programe fezabile”, este de părere Lupescu.

Ionuţ Lupescu a “bifat” 74 de prezenţe în tricoul echipei naţionale a României în perioada 1988 – 2000, pentru care a marcat de şase ori. La nivel de cluburi, “Kasierul” a activat cel mai mult la Dinamo Bucureşti şi Bayer Leverkusen. A făcut parte din echipa naţională la Campionatul Mondial din 1994, apoi, pentru o scurtă durată de timp, a încercat meseria de antrenor. A devenit director general al Federaţiei Române de Fotbal, iar în 2008 a ocupat postul de membru în Comitetul Tehnic şi de Dezvoltare al FIFA.

“Sunteţi mulţi care mi-aţi solicitat de-a lungul ultimului an să îmi pun experienţa, cunoştinţele şi pasiunea în serviciul fotbalului din ţara mea. V-am auzit, am înţeles, am cântărit şi am luat decizia conformă cu dorinţele voastre, să îmi depun candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal”, a fost mesajul lui Lupescu în momentul în care a anunţat oficial că intră în cursa pentru funcţia de preşedinte al FRF.