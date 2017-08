HC Zalău, fără victorie la Vâlcea

“Niciodată nu am avut mai mult de patru titulare în teren”, a precizat managerul Gheorghe Tadici

După un stagiu de pregătire de două săptămâni, efectuat la Cheile Grădiştei, Handbal Club Zalău a participat zilele trecute la primul turneu amical din această vară, evenimentul desfăşurându-se în Sala Sporturilor “Traian” din Râmnicu Vâlcea. HCM Râmnicu Vâlcea, SCM Craiova, Măgura Cisnădie şi HC Zalău sunt cele patru formaţii participante la turneul de la Vâlcea, competiţia fiind câştigată de echipa craioveană.

În primul duel, formaţia de la poalele Meseşului a pierdut cu scorul de 31 – 24 întâlnirea cu Măgura Cisnădie, după ce la pauză a condus cu 12 – 11. Al doilea meci a fost cel cu echipa craioveană, pe care HC Zalău l-a pierdut cu 20 – 30, după ce oltencele au condus la pauză cu trei goluri, 12 – 9.

În ultimul meci, Zalăul a întâlnit formaţia organizatoare, HCM Râmnicu Vâlcea, echipă în faţa căreia a cedat cu 24 – 25, după ce tabela a arătat egalitate la pauză, 10 – 10.

“Ştiţi foarte bine că niciodată nu m-au interesat rezultatele în perioada de pregătire. În jocurile de la Vâlcea, nu am avut niciodată mai mult de patru titulare în teren, iar în repriza a doua a fiecărui meci, am păstrat doar două, trei jucătoare de bază. Am făcut o combinaţie între titulare şi rezerve, fiindcă trebuie să le dau posibilitatea tuturor să evolueze în această perioadă. Se apropie meciurile oficiale, iar dacă nu le dai încredere nici în partidele amicale, nu au cum să te ajute în timpul campionatului. Per ansamblu, sunt mulţumit de atitudinea fetelor, dar mai avem mult de muncă până la începutul campionatului. Până la turneul de la Zalău, care va fi şi ultimul din această vară, vom forma echipa de bază”, ne-a declarat Gheorghe Tadici.

În celelalte partide, s-au înregistrat rezultatele: HCM Râmnicu Vâlcea – SCM Craiova 18 – 22, HCM Râmnicu Vâlcea – Măgura Cisnădie 38 – 29, Măgura Cisnădie – SCM Craiova 25 – 36.

Vineri şi sâmbătă, HC Zalău va participa la un nou turneu, programat la Sânicolau Mare, unde se va duela cu Universitatea Craiova şi formaţiile maghiare, Bekescsabai şi Siofok.