FC Zalău, înlocuită în Liga a III-a de o echipă din Braşov

După nouă ani în care a evoluat în Liga a III-a, FC Zalău a fost nevoită să se retragpă din competiţie, dar şi să solicite dezafilierea de la Federaţia Română de Fotbal din cauza faptului că nu a mai primit sprijin financiar din partea autorităţilor locale.

Noul sezon al celui de-al treilea eşalon al fotbalului românesc a debutat la finalul săptămânii trecute, FC Zalău fiind una dintre marile absenţe ale competiţiei.

Situaţia critică în care a ajuns fotbalul din municipiu a fost sesizată şi de fostul antrenor al Armăturii Zalău, Leo Grozavu, prezent la meciul de deschidere al “Cupei Viitorul”.

“Îmi face mare plăcere să mă întorc la Zalău de fiecare dată când sunt invitat. Mă bucur că există interes pentru fotbal din partea copiilo, dar, în acelaşi timp, regret faptul că Zalăul s-a alăturat altor oraşe din România care au spus “pas” fotbalului. Este regretabil că se întâmplă astfel de lucruri, dar să sperăm că vor veni vremuri mai bune. Mă bucur că sportul de masă este susţinut dar, ca aceşti copii să aibă modele şi să crească într-un spirit de performanţă este nevoie şi de o echipă de seniori într-o competiţie de nivel naţional”, a declarat Leo Grozavu.

Odată cu finalul sezonului 2016 – 2017, la FC Zalău s-a vorbit tot mai mult despre promovarea în Liga a II-a, preşedintele Ioan Morar ajungând la o înţelegere şi cu trei noi acţionari din afara judeţului, dintre care doi din Bihor, iar altul din Cluj.

Sergiu Bodea şi Mircea Balaj sunt cei doi bihoreni care ar fi semnat deja actele privind intrarea în acţionariatul clubului de fotbal, însă clujeanul Mircea Maier nu a mai apucat să semneze niciun document în acest sens, clubul desfiinţându-se între timp.

“Nu doar că am semnat actul prin care am devenit acţionar, ci am şi alocat o sumă de bani pentru a putea fi plătite datoriile clubului şi a putea fi depus proiectul de finanţare la Primăria Zalău. Sunt foarte dezamăgit, fiindcă am fost luat de fraier atât eu, cât şi colegul meu (Mircea Balaj, n.r.). Am avut o întâlnire cu primarul Zalăului, cu viceprimarul şi cu alţi oameni din zonă, iar o parte dintre persoanele cu care am stat la masă şi-au înfiinţat pe urmă echipă în Liga a V-a. Părerea mea este că interesul personal a fost pus înaintea interesului public, ceea ce este destul de grav. Nu era nicio problemă dacă ni s-ar fi spus de la început să ne vedem de problemele noastre şi să nu ne implicăm în proiectul de la FC Zalău. Am impresia că am căzut la mijloc, fiindcă FC Zalău nu mai există din cauza unor interese personale, iar noi am aflat destul de târziu acest lucru. Cel mai dureros este faptul că zălăuanii nu mai au o echipă de seniori într-o competiţie naţională, iar cel mai mult au de pierdut cluburile de copii şi juniori din acea zonă”, a precizat bihoreanul Sergiu Bodea.

Locul echipei FC Zalău în Seria a V-a din Liga a III-a a fost luat de formaţia braşoveană, Viitorul Ghimbav, o echipă promovată în această vară în Liga a III-a.