De la Palatul Copiilor din Zalău, pe podiumurile turneelor din Statele Unite ale Americii

Stabilită în Statele Unite ale Americii împreună cu familia, tenismena Mădălina Man, care a început tenisul de câmp la Palatul Copiilor din Zalău, visează să evolueze într-o zi la un turneu din cadrul Circuitului ITF şi WTA. Zălăuanca a practicat “sportul alb” timp de zece ani în România, a continuat trei ani în Spania, apoi s-a mutat cu familia în SUA.

Cu toate că este considerat un sport costisitor din punct de vedere financiar, tenisul de câmp din municipiu a produs de-a lungul anilor sportivi de valoare, printre ei Ionuţ Beleleu, Adrian Balotă, Carmen Şelaru şi, mai nou, Eric Verdeş, o mare speranţă a “sportului alb” din municipiu, toţi activând la Clubul Sportiv Municipal Zalău. Şi Palatul Copiilor din Zalău a produs o serie de tenismeni cu rezultate notabile la nivel naţional, printre aceştia numărându-se Raul Ciupe, Victor Negrean, Mihai Grec, Andreea Mocan şi Ioan Lung.

La Palatul Copiilor a început activitatea şi Mădălina Man, în vârstă de 19 ani, stabilită în Statele Unite ale Americii împreună cu familia. Tenisul l-a început în clasa I, la vârsta de 6 ani, sub îndrumarea profesorului Mihai Anca. Mama sportivei, Diana, povesteşte că antrenorul de la Palatul Copiilor a văzut-o pe Mădălina ca o tânără cu potenţial încă de la primele antrenamente.

“Ne-a mai spus că tenisul este un sport costisitor nu doar din punct de vedere financiar, este nevoie de dăruire şi multă muncă atât din partea sportivului, cât şi a părinţilor, fiindcă ei sunt principala sursă de finanţare. Atunci am râs, dar acum mi-am dat seama că a fost o afirmaţie cât se poate de reală, iar destinul ne-a deschis oportunităţi imense…”, precizează mama Mădălinei.

Mădălina Man a jucat tenis în România până la vârsta de 10 ani, ajungând între cele mai bune opt tenismene din ţară la categoria ei de vârstă. O perioadă de câteva luni a avut ocazia să se antreneze în Franţa, dar s-a întors în România, continuând pregătirea la Palatul Copiilor.

În august 2009, tânăra de 19 ani a plecat împreună cu părinţii în Spania, motivul fiind faptul că tatăl său a fost nevoit să se mute cu serviciul, lucrând la o companie multinaţională. Mădălina a fost nevoită să o ia de la zero în Spania, să înveţe limba şi să se acomodeze cu noua şcoală. La scurt timp a început să participe la diferite competiţii, iar rezultatele nu au încetat să apară, urcând pe podium la multe dintre turneele în care a evoluat.

“A fost extrem de greu să lupte cu o societate naţionalistă, dar a reuşit să se integreze şi să devină cunoscută prin rezultatele obţinute. După trei ani petrecuţi în Spania, am fost nevoiţi să ne mutăm din nou, de această dată pe pământ american, în South Carolina (Carolina de Sud, n.r.), în Lexington”, a mai afirmat mama Mădălinei.

Părinţii tenismenei au căutat un antrenor încă din primele zile, conştienţi de faptul că visul Mădălinei, de a continua să practice “sportul alb”, nu poate fi năruit.

“Am găsit specialişti, dar am avut un mare dezavantaj, deoarece, dacă vii din afara ţării nu eşti eligibil pentru competiţiile de mare nivel. Ai foarte multe îngrădiri. Mădălina avea nevoie de un Green Card pentru a putea evolua în competiţii de nivel superior celor naţionale, adică să aibă intrare necondiţionată în turneele mari de juniori din Statele Unite”, a mai dezvăluit Diana Man.

Neavând acel permis de intrare în competiţiile de nivel ridicat, tenismena zălăuană a fost nevoită să participe la început la turnee cu un nivel scăzut din punct de vedere valoric. Totul a fost diferit faţă de ce lăsase în Spania, dar după patru ani a reuşit să beneficieze de acel Green Card. Era deja cunoscută în competiţiile rezervate juniorilor şi urma să fie recrutată la universitate, Mădălina alegând în cele din urmă o universitate de Divizia 1. După încheierea perioadei de juniorat, Mădălina Man a primit un scholarship (bursă de studiu, n.r.), iar în următorii patru ani va evolua în tenisul colegial.

Sezonul competiţional este în plină desfăşurare în SUA, iar Mădălina Man a fost desemnată de două ori până în prezent cea mai bună tenismenă dintre cele considerate începătoare în competiţiile rezervate colegiilor.

Mădălina Man a urcat pe podium la diferite concursuri atât în Spania, cât şi în Statele Unite, dar visul său este de a evolua într-o zi la un turneu din cadrul Circuitului ITF şi WTA.