Unde mergem?

Vineri 26.4.2024

• Green Life – Lumea Copacilor, Zalău Value Centre – ora 10

• Film – Combat Wombat: Eroi de serviciu, Cinematograful Scala – ora 16.05

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 16.30

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 17

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 18

• Festivalul Internaţional „Primăvara Poeziei”: Spectacol – Montaj, Sala Transilvania din Zalău – ora 18

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 18.30

• Film – Cascadorul, Cinematograful Scala – ora 19.20

• Film – Sting, Cinematograful Scala – ora 20.15

Sâmbătă 27.4.2024

• Green Life – Lumea Copacilor, Zalău Value Centre – ora 10

• Film – Combat Wombat: Eroi de serviciu, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Nasty, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 14.30

• Handbal: HC Zalău – SCMU Craiova, Sala Sporturilor „Gheorghe Tadici” Zalău – ora 15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Călătoria unui foton prin spaţiu, timp şi minte – ora 16.30

• Film – Argonauţii: Poveşti şoriceşti, Cinematograful Scala – ora 17.10

• Film – Buzz House: The Movie, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – De pe Terra spre Univers – ora 18.30

• Film – Challengers, Cinematograful Scala – ora 19.15

• Spectacol: Ursuz & Amuz, Charlie ‘s, Zalău – ora 19

• Concert: George Sărluceanu, Rock’n Roll Center, Zalău – ora 20

Duminică 28.4.2024

• Green Life – Lumea Copacilor, Zalău Value Centre – ora 10

• Film – Lassie – o nouă aventură, Cinematograful Scala – ora 14

• Film – Micuţa Ping şi dragonul, Cinematograful Scala – ora 14.15

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Audio Universe: Tour of the Solar System – ora 14.30

• Planetariu (Cinematograful Scala) – Out There – The Quest for Extrasolar Worlds – ora 16.30

• Film – Aventură în natura 2, Cinematograful Scala – ora 17.05

• Film – Cascadorul, Cinematograful Scala – ora 18.10

• Planetariu (Cinematograful Scala) – „Sunstruck” – ora 18.30

• Film – Vânătorii de fantome: Imperiul înghețat, Cinematograful Scala – ora 19.20