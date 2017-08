Concurs de alergare montană la Crasna

Evenimente sportive inedite la ediţia din acest an a “Zilelor Crasnei”, programate în perioada 1 – 3 septembrie. Pe lângă partida de fotbal în care vor evolua şi foşti componenţi ai echipei naţionale de fotbal a Ungariei, Primăria Crasna organizează şi un concurs de alergare montană.

La competiţie au drept de participare persoane care au împlinit vârsta de 16 ani, urmând a fi alcătuite trei categorii de concurs: 16 – 35 de ani, 35 – 60 de ani şi alergători cu vârsta de peste 60 de ani.

Traseul concursului se întinde pe o distanţă de 6,3 kilometri, diferenţa de nivel este de 180 de metri, concurenţii urmând să alerge atât pe porţiuni de deal, cât şi prin pădure.

Scopul evenimentului este popularizarea alergării montane, creşterea educaţiei ecologice, respectul faţă de natură şi a mediului înconjurător, promovarea frumuseţii pivniţelor situate între viile de pe dealurile Crasnei şi, nu în ultimul rând, socializarea în cadrul comunităţii de alergători.

Primii 100 de înscrişi vor primi tricouri de concurs din partea organizatorilor, iar cei care vor termina cursa în timpul impus de organizatori vor primi medalie de participare.

Şedinţa tehnică este programată la ora 9:30, startul concursului va avea loc la ora 10, de pe strada Panoramei, finish-ul fiind în faţa magazinului de mobilă “Kyraly”.

La preluarea kit-ului de concurs, fiecare participant va completa o declaraţie de responsabilitate, prin care declară că a fost informat asupra regulamentului, a luat la cunoştinţă, înţelege şi îşi asumă riscurile medicale, juridice şi de altă natură ale participării la competiţia de alergare montană “Run to the Hills”.

Concursul va fi unul internaţional, având în vedere că pe lângă iubitorii de alergare montană din Sălaj şi din judeţele limitrofe şi-au anunţat prezenţa concurenţi din Ungaria.