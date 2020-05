Veste cruntă pentru pensionari

O veste care a căzut ca un trăsnet peste pensionari este aceea că, pentru măririle de pensii prevăzute de lege, dispoziții ce ar fi trebuit să fie aplicate începând din toamna acestui an, Guvernul nu are bani. Ministrul Finanțelor, Florin Câţu a declarat recent că “legea care prevede majorarea pensiilor publice din 1 septembrie creează probleme de sustenabilitate bugetului pentru următorii doi ani.” Cu alte cuvinte, mărirea pensiilor conform legii ar destabiliza serios bugetul în următorii ani. Aceasta dacă mărirea ar fi pusă în aplicare, lucru aproape imposibil de realizat, după ultimele declarații ale ministrului Finanțelor. Mai mult, acesta a subliniat că atât instituțiile financiare internaționale, cât și agențiile de rating, au arătat că mărirea pensiilor reprezintă un risc major pentru sănătatea economiei. Practic, ministrul a precizat că pentru această lege și pentru altele care au fost votate de Parlament, nu există fondurile necesare. În final, concluzia ministrului de Finanţe în legătură cu mărirea pensiilor a fost clară: pentru a nu destabiliza economia, trebuie luate alte măsuri. „Această lege a pensiilor crează probleme de sustenabilitate a bugetului nu numai pentru 2020, dar și pentru 2021 în 2022. Doar în 2020 înseamnă un plus de 10 miliarde de lei la buget, plus 30 de miliarde de lei în 2021, bani care nu există, bani care trebuie împrumutaţi.

Aşa cum este construit bugetul şi problemele pe care le avem, legea pensiilor şi alte legi similare cu articole în Parlament nu au surse de finanţare”, a declarat ministrul FlorinCâţu la postul național de radio. Acesta a mai spus că după ce vom trece peste perioada de criză cauzată de pandemie, economia se va schimba din cauza faptului că multe companii vor investi în tehnologie. În opinia ministrului de Finanţe, una dintre măsurile pe care Guvernul trebuie să le ia neapărat este legată de menținerea piaței muncii la un nivel de “plutire”, respectiv crearea de noi locuri de muncă, astfel încât să îi păstreze în țară pe cei aproape un milion de români întorși în această perioadă de peste hotare. Reamintim cititorilor că Guvernul Orban luase în calcul mărirea pensiilor cu 40 la sută începând din 1 septembrie, dar au fost numeroase semne de întrebare cu privire la această intenţie. În județul Sălaj sunt, în prezent 64.850 de pensionari, dintre care 54.013 pensionari din sectorul de stat și 4.801 pensionari din sectorul agricol. Dintre aceștia, 12.100 pensionari au pensia minimă de 704 lei în timp ce 6.036 sunt beneficiari de pensii acordate în baza unor legi speciale (magistrați-32, personal auxiliar de specialitate al instanțelor și parchetelor – 24, auditori publici ai Curții de Conturi-12 – total 68 beneficiari de pensii speciale) și beneficiari de indemnizații acordate în baza unor legi speciale (revoluționari etc). Un impact dublu îl vor resimți pensionarii care au popriri pe veniturile din pensii. Peste 630 de pensionari din Sălaj vor avea din nou, începând din 14 iunie, veniturile tăiate, aceasta după ce perioada în care popririle au fost întrerupte se va încheia. Prin urmare, potrivit lui Florin Câțu, sacrificăm sănătatea pensionarilor pentru… sănătatea economiei românești.