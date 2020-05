Târgul de la Fechetău, incert

Tradiţionalul Târg de vară de la Negreni-Fechetău, ce în mod normal trebuia să se desfăşoare în perioada 8-14 iunie, este anul acesta sub semnul întrebării. Primaria Negreni a comunicat că deocamdată nu se ştie concret dacă se va organiza ediţia de vară din acest an. Probabil spre sfârşitul lunii se va lua o decizie, în funcţie de schimbările legislative de la nivel naţional.

”Târgul coaselor”, alături de “Târgul de toamnă” de la Negreni, reprezintă cele mai spectaculoase evenimente cu aspect comercial de peste an. Pe lângă manifestările folclorice, tradiţionalele evenimente atrag comercianţi din toate zonele ţării şi turişti interesaţi de diferite articole de port popular, artizanat, articole de mobilier vechi etc.

M. S.