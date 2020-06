România – codașa Europei în privința alocațiilor

Discuții aprinse pe marginea alocațiilor, zilele trecute, în Parlamentul României. Parlamentarii au adoptat legea de respingere a Ordonanței de Urgență care amâna dublarea alocațiilor până în data de 1 august 2020. Au fost 209 voturi pentru respingerea OUG, trei voturi împotrivă și 98 de abțineri. Legea a fost trimisă spre promulgare la președintele Klaus Iohannis. Dacă președintele promulgă legea, Guvernul ar trebui să crească alocația pentru copii până la suma de 300 de lei. Președintele are la dispoziție 20 de zile pentru promulgarea legii, însă o poate retrimite în Parlament. Dublarea alocațiilor a fost amânată la începutul acestui an, după ce președintele Klaus Iohannis a promulgat legea adoptată de Parlament. Guvernul a susținut că în buget nu erau prevăzuți bani, astfel încât este nevoie ca legea să fie amânată până după rectificarea bugetară din vară. În luna decembrie a anului trecut, Camera Deputaţilor a votat, decizional, propunerea legislativă care prevede dublarea alocaţiei pentru copiii între 2 şi 18 ani, sumă care ajunge la 300 de lei, respectiv la 600 de lei pentru copiii cu handicap.

Triunghiul sărăciei românești: salarii, pensii, alocații

Pe lângă pensii și salariul minim pe economie, alocația pentru copiii și adolescenții din România rămâne în continuare, chiar și după dublarea ei, în topul sărăciei europene, fiind una dintre cele mai mici din Europa, alături de cea din Bulgaria, cea din Polonia și Slovacia. Potrivit Eurostat, cheltuielile României cu beneficiile sociale pentru copii și familie sunt cele mai mici din Uniunea Europeană. Conform unor statistici aferente anului 2019, Austria acordă copiilor beneficii multiple, dar cele mai asemănătoare cu alocațiile noastre sunt diferențiate pe vârste. Înainte de a împlini 3 ani, copilul primește lunar 114 euro. De la 3 la 10 ani, alocația este de 122 de euro, iar de la 10 până la 19 ani primește 141,5 euro. Dacă își continuă studiile, tânărul primește alocația până atunci, majorată la 191 de euro/lună. Belgia are un sistem împărțit pe regiuni. Cel mai reprezentativ este cel al beneficiilor de baza din Flandra, Wallonia și Buxelles. Pentru primul copil, alocația este de 92 de euro/lună, pentru al doilea 170 de euro, iar pentru al treilea 254 de euro. Bulgaria acordă 40 de leva (20,45 euro) – alocația creste pe măsură ce numărul de copii dintr-o familie, crește. Croația are un nivel al alocațiilor stabilit în funcție de venitul pe membru de familie. Media este de 72 de euro/copil, iar alocația minimă este de 27 de euro. În Cehia sistemul este asemănător. De exemplu, pentru o familie cu un copil de până la 5 ani, alocația este de 298 de euro. Danemarca alocă o sumă trimestrială, care variază între 200 de euro pe lună (603 euro/trimestru) pentru copiii între 0 și 2 ani, și 125 de euro/lună pentru cei între 15-17 ani. Franța are o alocație lunară de 92 de Euro până la 185 de euro/lună, în funcție de venitul familiei. La aceasta se adaugă o sumă de 394 de euro pentru educația copilului. Germania alocă o sumă de 194 de euro pe lună, sumă care crește la 200 de euro pentru al doilea copil și la 225 de euro pentru următorii. Grecia acordă 40 de euro pe lună, virată trimestrial, Pentru familiile cu peste trei copii, se acordă 500 de euro pe an/copil. Ungaria are o alocație de 37 de euro/lună pentru o familie cu un copil. Suma crește în cazul cu mai multi copii, dar și când sunt familii mono-parentale sau care au copii cu dizabilități. Irlanda acordă 140 de euro pe copil, lunar. Suma anuală ajunge la 1.680 de euro. Italia are o alocație de 141,3 euro/lună. Luxemburg – alocația este de 30 de euro/lună, la care se adaugă o alocație pe familie de 265 de euro/lună, care crește cu 20 de euro pentru un copil peste 6 ani și cu 50 de euro/lună pentru un copil peste 12 ani. Olanda oferă aproximativ 220 de euro/trimestru, Norvegia are o alocație de 970 de coroane norvegiene, adică 102 euro/lună. Polonia diferențiază pe vârste alocația: până la 5 ani, 22 de euro, până la 18 ani 28 de euro, iar între 18 si 24 de ani, 31 de euro/lună. Slovacia are o alocație de 23,68 de euro/lună, Slovenia acordă între 114 euro si 30 de euro pe lună, în funcție de venitul familiei. În Suedia, alocația este de 1.250 de Coroane suedeze pe lună, asta înseamnă 120 de euro. Astfel, în unele state europene, sistemul alocațiilor (beneffits, alowances) este unul complex, acordat în funcție de parametri care țin nu doar de copil, ci de veniturile familiei, de zona din care provin etc. Potrivit reprezentanților Agenției Județene de Plăți și Inspecție Socială (AJPIS) Sălaj, în județ sunt în prezent peste 43.000 de beneficiari de alocații, număr care oscilează de la o lună la alta.

