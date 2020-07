Rezerva de sânge este pe terminate! Sălăjenii sunt așteptați să doneze pentru a salva vieți

Reprezentanții Centrul de Transfuzie Sanguină (CTS) Sălaj fac un apel către cetățeni să doneze sânge. Centrul se confruntă cu o lipsă de donatori, iar stocul de sânge, unitățile, este pe terminate. După cum a explicat medicul Cristina Ilieș, direcorul CTS Sălaj, adresabilitatea a scăzut drastic, iar dacă situația continuă se ajunge la o criză acută de sânge. ”N-avem sânge! Numărul donatorilor de sânge a scăzut cu 40 la sută față de anul trecut. La nivel național este o nevoie mare de sânge pentru pacienții cu patologie oncologică, hematologică și pentru cei care au nevoie de intervenții chirurgicale cu risc de sângerare mare. Haideți să fim solidari, să dovedim că ne pasă! Dacă în al doilea trimestru din anul trecut am avut 2.500 de donatori, în acest an numărul acestora a ajuns la sub 1.500. Avem solicitări de la unități spitalicești din toată țara, în special din județele din nord vest. Am trimis numai în această săptămână, zeci de unități de sânge, la spitale din: Hunedoara, Maramueș, Sibiu, Cluj-Napoca. Avem cereri și din București, dar în curând nu vom mai putea <<onora>> solicitările. Sunt foarte multe cazuri cu oameni aflaţi în suferinţe grave şi toate aceste drame au aceeaşi prioritate. (…).Termenul de valabilitate la sânge este de 42 de zile, iar la plasma proaspăt congelată – un an. Fac un apel către populație să vină să doneze sânge”, a precizat directorul CTS Sălaj, Cristina Ilieș. Donatorii trebuie să știe că la CTS sunt asigurate toate măsurile de protecție împotriva îmbolnăvirii cu noul virus: dezinfectant la intrarea în instituție, botoșei, mănuși, mască și halat de protecție. Numărul mic de donatori este cauzat și lipsa campaniilor de recoltare de sânge, care trebuiau să aibă loc zilnic în localitățile județului, dar care au fost anulate din cauza prevenirii îmbolnăvirii cu coronavirus. Programul de donare de sânge la CTS este de luni până vineri în intervalul orar 7,30-14 şi tot a doua sâmbătă din lună de la ora 8-12. Pentru o donare, 450 ml de sânge – o unitate, donatorul, pe lângă faptul că ajută semenii aflați în suferință, primeşte: o zi de concediu plătit, analize gratuite (RH, grupa sangvină, Hepatita B, C, HIV, leucemie, sifilis şi probe hepatice), şapte bonuri de masă în valoare de aproximativ 70 de lei şi o reducere de 50 la sută, timp de o lună, din preţul abonamentului pentru transportul în comun. Atenţie însă! Nu orice persoană poate dona sânge. Greutatea corporală de minimum 50 de kilograme în cazul persoanelor de sex feminin, respectiv 55 de kilograme în cazul bărbaţilor şi vârsta minimă de 18 ani sunt principalele condiţii pe care un donator trebuie să le îndeplinească. De asemenea, persoanele cu vârsta de peste 55 de ani, care intenţionează să doneze sânge pentru prima oară pot face acest lucru numai în baza unui aviz medical cu menţiunea clinic sănătos.