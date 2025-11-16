Volumul „Fragmente din jurnalul credinței ortodoxe în satul Jac”, de Dan Rus, a apărut la Editura „Caiete Silvane”

Volumul „Fragmente din jurnalul credinței ortodoxe în satul Jac”, semnat de Dan Rus, a apărut în colecția „Memorii” a Editurii „Caiete Silvane”, cu sprijinul Consiliului Județean Sălaj, al Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj și al Consiliului Local și Primăriei Comunei Creaca.

Cartea adună fragmente din istoria și trăirea credinței ortodoxe în satul Jac, oferind o imagine vie a drumului parcurs de comunitate de-a lungul timpului, de la smerenia bisericii de lemn până la zidirea noii biserici, simbol al unității și identității jecanilor. Mai mult, volumul este dedicat jecanilor de pretutindeni, dar și tuturor celor interesați de viața spirituală, istoria și tradițiile din această parte a județului Sălaj.

Această operă reprezintă o încercare de a însuma și de a menține în cuvinte amintirile și esența unui loc sfânt:

„După multe procese de conștiință, în cele din urmă m-am hotărât să las câteva rânduri scrise despre biserica veche de lemn și despre cea nouă, construită din zid, despre continuitatea credinței ortodoxe în satul meu natal Jac din perioada 1850-2025. În inima acestui sat, acoperit de câmpuri verzi și dealuri liniștite, se află un loc sacru, plin de istorie și de rugăciune. Este biserica noastră, un simbol al credinței și al tradiției, care a rezistat testului timpului și a păstrat vie legătura între oameni și divinitate. Această carte este o încercare de a aduna și păstra în cuvinte amintirile și esența acelui loc sfânt, așa cum el a fost trăit de-a lungul timpului de oamenii din satul nostru. Într-o lume în care predomină tehnica informațională avansată și dintr-un click afli tot ce dorești, am considerat totuși că ceea ce este scris rămâne, cu riscul de a fi demodat, ca unii să nu o răsfoiască. Voi încerca să fac o legătură între biserica ridicată din piatră și lemn și cea construită din zid, la rămânerea ca martore în timp a unor vremuri de război și pace, de bucurii și tristeți, dar mai ales de refugiu spiritual.” (Dan Rus).

Autorul s-a născut la 14 februarie 1969, este locuitor al satului Jac și este absolvent al Liceului Industrial nr. 1 din Zalău, promoția 1988. Dan Rus a urmat cursurile Institutului Militar de Intendență și Finanțe „Gheorghe Lazăr” din Sibiu, promoția 1993, având o carieră militară de peste treizeci de ani. De asemenea, este licențiat în Științe Juridice și Administrative din anul 2010. Căsătorit din anul 1994 cu doamna Ana, Dan Rus este tatăl a doi copii, alături de care împărtăşeşte respectul pentru credinţă şi tradiţiile locului natal.

Pasionat de poezie, literatură, istoria locului natal și de viața duhovnicească a comunității, aduce în această lucrare o mărturie vie despre o parte din drumul credinței ortodoxe în satul Jac, între tradiție și înnoire.

Cartea poate fi achiziționată de pe site-ul editurii, atât în format tipărit, cât și în format e-book. „Caiete Silvane” este revista și editura Centrului de Cultură și Artă al Județului Sălaj, instituție a Consiliului Județean Sălaj.