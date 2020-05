Gurzău Gheorghe, din nou în fața judecătorilor

Patronul societății de transport Gurzău Trans, Gurzău Gheorghe, ajunge din nou, mâine, în fața judecătorilor. Dosarul a fost amânat pe tot parcursul anului trecut, dar și în primele cinci luni ale acestui an, ultima amânare fiind la termenul din 8 mai pe motivul stării de urgență. Gurzău Gheorghe, patronul societății Gurzău Trans, a fost cercetat și trimis ulterior în judecată în vara acestui an pentru ucidere din culpă și părăsirea locului accidentului ori modificarea sau ştergerea urmelor acestuia. Accidentul a avut loc pe bulevardul Mihai Viteazul, din municipiul Zalău, în zona Astralis, în 19 februarie. Gurzău Gheorghe, șoferul autovehiculului și patronul firmei de transport căreia aparținea microbuzul, în timp ce conducea microbuzul de transport elevi – cursă regulată, nu a asigurat închiderea ușilor din spate, moment în care eleva Giulia Sabou în vârstă de 12 ani, pasageră în microbuz, s-a dezechilibrat și a căzut în spatele microbuzului, pe partea carosabilă, murind la scurt timp de la producerea accidentului. Minora stătea pe o bancă improvizată ce fusese așezată în spatele locurilor omologate ale autovehiculului, după cum au informat reprezentanții Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Sălaj. Banca a fost ulterior ascunsă de șofer, după ce acesta a părăsit locul accidentului fără încuviințarea Poliției. Numeroase nereguli au ieșit la iveală în urma anchetei, acestea fiind confirmate atât de IPJ Sălaj, Consiliul Județean Sălaj, Inspectoratul pentru Siguranța în Transporturi cât și de cei de la Registrul Auto Român, accidentul fiind consecința unui cumul de abateri de la legislație, alături de neglijența patronului firmei de transport. Gheorghe Gurzău a fost arestat preventiv după comiterea faptei, pus ulterior sub măsura arestului la domiciliu după care sub control judiciar. Un nou termen urmează să fie stabilit în termen de maximum 10 zile de la încetarea stării de urgență. Facem precizarea că această etapă a procesului penal reprezintă o situație care nu poate să înfrângă principiul prezumției de nevinovăție.