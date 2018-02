Cum procedăm atunci când nu am reușit să efectuăm concediul de odihnă pe anul care a trecut

Singura modalitate prin care concediul de odihnă neluat să fie compensate în bani este plecarea de la firma la care angajatul lucrează. În alte condiții, legislația muncii nu permite compensarea bănească a dreptului la concediul de odihnă. Contabil și fiscal, chestiunea e mai mult decât a acorda sau nu un drept salariatului: dacă rămân zile neluate într-un an, ele trebuie evidențiate contabil într-un anume fel. Așadar, cum putem proceda în situația în care nu am reușit să efectuăm concediul pe anul care a trecut? Concediul de odihnă este unul dintre concediile la care are dreptul, în fiecare an, orice salariat. Durata minimă e de 20 de zile lucrătoare și nu se poate renunța la el.

“În cazul în care salariatul, din motive justificate, nu poate efectua, integral sau parțial, concediul de odihnă anual la care avea dreptul în anul calendaristic respectiv, cu acordul persoanei în cauză, angajatorul este obligat să acorde concediul de odihnă neefectuat într-o perioadă de 18 luni începând cu anul următor celui în care s-a născut dreptul la concediul de odihnă anual”, se arată în Codul Muncii.

Salariatul trebuie să primească zilele de concediu la care are dreptul și nu se poate compensa nici măcar o zi de concediu neluată cu o sumă de bani, decât într-o singură situație: când salariatului îi încetează contractul individual de muncă, potrivit Codului muncii.