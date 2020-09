Comisariatul Județean al Gărzii de Mediu nu are o pagină oficială pe internet

Deficiența în privința comunicării și transparenței activității instituțiilor sălăjene importante se regăsește și în cazul Comisariatului Județean Sălaj al Gărzii de Mediu. Nefiind un caz singular, și aici, lipsa unui site oficial dedicat exclusiv structurii județene a acestei importante instituții reprezintă un neajuns major pentru cetățeni, dar și pentru situația mediului în general. La nivel național există un website al Gărzii de Mediu, acolo unde sunt postate comunicate de presă, noutăți în materie legislativă, diverse studii și statistici, însă, în ceea ce privește situația din județe, problemele cu care se confruntă structurile teritoriale pe acest segment, anchetele efectuate și mai ales rezultatele lor, situațiile privind depozitarea necontrolată și ilegală a deșeurilor precum și multe alte aspecte importante care țin de mediu, lipsesc. Situațiile semnalate de presă privind depozitarea gunoaielor în pădurile sălăjene, la marginea drumurilor sau a localităților, chiar în preajma unor monumente ori deversările de ape reziduale, gunoaiele care plutesc pe apele care străbat județul sau pe lacuri, alte aspecte privind protecția mediului și mai ales sancțiunile, cu redarea amănunțită a cazurilor sunt inexistente.

Am solicitat structurii județene a Gărzii de Mediu în urmă cu aproape două luni un răspuns cu privire la această situație, pentru a înțelege de ce o instituție atât de importantă nu are un site oficial unde să poată fi vizualizate și consultate de către cetățeni, organizații și alte instituții, toate problemele existente în acest domeniu. Nici până în prezent acest răspuns nu a venit pe adresa redacției Magazin Sălăjean, deși termenul legal în care reprezentanții instituției sunt obligați să răspundă a trecut de mult. Potrivit site-ului oficial al Gărzii Naționale de Mediu, instituția centrală este un corp specializat de inspecţie şi control care poate lua măsuri de sancţionare, de suspendare, respectiv de sistare a activităţii, ca urmare a poluării şi deteriorării mediului său pentru nerespectarea condiţiilor impuse prin actele de reglementare. Instituția este responsabilă de asigurarea controlului implementării profesioniste, uniforme şi integrate a politicii Guvernului de aplicare a legislaţiei naţionale armonizate cu cea comunitară, în domeniul protecţiei mediului. Totodată, GNM are atribuţii privind aplicarea politicii Guvernului în materia prevenirii, constatării şi sancţionării încălcării prevederilor legale privind protecţia mediului, inclusiv a nerespectării reglementarilor prevăzute în legile specifice din domeniile controlului poluării industriale şi managementului riscului, substanţelor şi preparatelor periculoase, biodiversităţii şi ariilor naturale protejate, fondului de mediu şi altor domenii prevăzute de legislaţia specifică în vigoare.

Foto: Gunoaie la marginea comunei Mirșid © Magazin Sălăjean