Mulţumiri clubului Rotary

Cuvântul “ MULŢUMESC” ar trebui spus zilnic de fiecare dintre noi, mai ales în aceste vremuri grele. Faptele bune şi implicarea în viață societății ar trebui să fie cunoscute şi apreciate atât ca simbol cât şi ca valoare concretă.

Apariția, la sfârşitul anului 2019, a tulpinii SARS-COV-2 din familia Coronavirus, virus cu o agresivitate deosebită, capabil să producă îmbolnăviri severe şi o mortalitate semnificativă la om, a produs panică pe toată planeta prin numărul mare de îmbolnăviri, severitatea formelor de boală, mortalitatea ridicată, ineditul situației.

Apariția primelor cazuri de COVID-19 în țara noastră a generat aceleaşi sentimente de spaimă şi neputință la nivelul întregii populații. Organizarea secțiilor de Pneumologie în secții Covid destinate diagnosticării şi tratării pacienților infectați cu SARS-COV-2 a accentuat anxietatea personalului şi a mea. Dar dincolo de stresul muncii de zi cu zi, de pericolul permanent şi nevăzut al infectării, de lipsa inițială a echipamentelor de protecție, de şocul primului pacient confirmat şi şocul primului deces, de distanțarea socială şi izolarea de familie (dintre toate cea mai grea), am descoperit şi lucruri pozitive!

Am descoperit PRIETENIA şi OMENIA!

Am fost surprins la început de numărul mare de PRIETENI care m-au sunat şi au oferit ajutor secției de pneumologie şi Spitalului Județean. Am fost surprins de organizarea şi operativitatea lor. Fără să li se ceară nimic!

Apoi am fost la fel de surprins de OAMENII pe care i-am întâlnit de câteva ori în viață, întâmplător sau nu, fără un istoric de prietenie, care m-au sunat să îşi ofere sprijinul. Am reuşit astfel să ne aprovizionăm repede cu echipamente de protecție, dezinfectanți, tuneluri de dezinfecție, aparatură medicală.

O colaborare deosebită am avut cu domnul Dinu Iancu-Sălăjanu, preşedintele în exercițiu a Clubului Rotary Zalău. Prin inițiativa şi buna colaborare am reuşit să stabilim rapid priorități, iar prin implicarea deosebită a domniei-sale şi prin generozitatea membrilor Clubului Rotary Zalău s-a reuşit amenajarea unui salon de terapie avansată respiratorie cu posibilitate de ventilație non-invazivă (VNI) în cadrul secției de pneumologie, deosebit de important pentru pacienții noştri atât covid pozitivi cît şi non-covid. Donația a cuprins:

– Trei paturi electrice de terapie intensivă cu 4 motoare,

– Trei aparate biPAP ST pentru ventilație non invazivă,

– Un monitor pentru funcții vitale.

În numele personalului Secției de Pneumologie a Spitalului Județean de Urgență Zalău, cât şi în numele pacienților care au beneficiat şi vor beneficia de îngrijire, monitorizare şi terapie, VĂ MULŢUMESC!

Gabriel Ioan Găvriluţ,

medic primar pneumolog