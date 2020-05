Farmacist din județ: “În martie nu am primit nici măcar o pastilă de Euthyrox”  

Criza medicamentului Euthyrox continuă, spre disperarea pacienților sălăjeni care suferă de afecțiuni ale glandei tiroide. Dacă în unele municipii din țară situația nu este atât de disperată, în Zalău, dar și în farmaciile din mediul rural acest medicament lipsește ori este în stocuri insuficiente, în ciuda anunțurilor autorităților menite să mai liniștească bolnavii, anunțuri care ascund, din nou, realitatea din teren. Se împlinesc trei luni de când acest medicament este aproape de negăsit în farmacii, iar acest lucru reprezintă nici mai mult nici mai puțin decât o condamnare la suferință pentru cei cu afecțiuni tiroidiene. În Zalău, celor care nimeresc în momentul potrivit la câte o farmacie, norocul le poate surâde; însă mulți pacienți sunt în vârstă, nu pot ieși din case zilnic pentru a lua la pas bulevardul și a cere, din farmacie în farmacie, acest medicament.

Donație pentru câteva orașe mari din țară

Mai multe farmacii din marile orașe ale țării au primit în aceste zile cutii cu Euthyrox, sub formă de donație, folii cu medicamente care sunt oferite gratuit bolnavilor ce se prezintă cu rețetă de la medic. Aceste farmacii oferă gratuit 100 de pastile (două folii) de concentrație 100 mcg. Este vorba despre o donație a Agenției Distribuitorilor Europeni de Medicamente (ADEM) către Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România (COPAC) și Asociația Pacienților cu Afecțiuni Autoimune. Miercuri, 20 mai, a fost prima zi în care s-a oferit pacienților acest medicament. Din păcate, doar câteva orașe din țară au primit acest medicament pentru a fi distribut gratuit – câte o folie sau două pentru fiecare pacient care se prezintă cu o prescripție medicală în București, Cluj, Iași, Craiova, Constanța, Timșoara și Buzău. În Cluj-Napoca farmaciile Alma din Piața Mihai Viteazu nr. 25-26, b-dul 21 Decembrie nr. 4-6, strada Avram Iancu nr. 492-500 și unitatea din Floresti – Centrul VIVO ofereau, ieri, acest medicament gratuit clujenilor. Cu toate acestea, conform unor surse din anumite unități, pacienții din județele învecinate, implicit Sălaj, nu au prioritate în Cluj pentru a primi o folie gratuită de Euthyrox.

Avem, dar nu avem

Farmaciile din Sălaj se confruntă în continuare cu criza de Euthyrox. Un farmacist dintr-o unitate aflată pe raza unei comune din Sălaj ne-a spus că în luna martie, în farmacia pe care o conduce nu a ajuns nici măcar o pastilă de Euthyrox. “În martie nu am primit deloc acest medicament, deși au fost zile în care am contactat distribuitorii chiar de două ori. În aprilie și în luna mai am primit cam 15-20 la sută din necesar, deci, o cantitate infimă pentru câți pacienți avem cu această afecțiune. Este o situație grea în continuare, mai ales în farmaciile care nu își au sediul în mediul urban, însă nici acolo situația nu este prea bună”, ne-a transmis, telefonic, farmacista. Pacienții sălăjeni care suferă de afecțiuni ale glandei tiroide sau cei cu tiroidectomie subtotală ori totală se confruntă așadar cu aceeași situație dificilă existentă nu doar la nivelul farmaciilor din Sălaj, ci la nivelul întregii țări. Rețetele gratuite pe care pacienții le primesc de la medicii de familie sunt practic nule, pentru că ele nu ajută la nimic în contextul în care 90 la sută din farmaciile din județ se confruntă inexistența acestor pastille pe stoc ori cu stocuri insuficiente. Chiar dacă sunt pacienți care au reușit să găsească, în drumurile lor prin farmaciile din municipiu, acest medicament, majoritatea celor cu afecțiuni tiroidiene continuă să ne telefoneze la redacție și să ne spună că oricât au căutat, nu au mai găsit pe stocurile farmaciilor acest medicament.