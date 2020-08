Cinci cazuri noi de Covid-19 în Sălaj

Cinci cazuri noi de infectare cu noul coronavirus au fost raportate în Sălaj în cursul zilei de astăzi, 16 august. De la începutul pandemiei numărul total de cazuri confirmate în Sălaj a ajuns la 264. Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, până astăzi, 16 august, pe teritoriul României, au fost confirmate 70.461 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus. 32.587 pacienți au fost declarați vindecați și 7.981 pacienți asimptomatici au fost externați la 10 zile după depistare. În urma testelor efectuate la nivel național, față de ultima raportare, au fost înregistrate 1.087 de cazuri noi de persoane infectate cu SARS – CoV – 2, acestea fiind cazuri care nu au mai avut anterior un test pozitiv.

Potrivit Grupului de Comunicare Strategică, în ultimele 24 de ore au fost diagnosticate nouă persoane cu Covid – 19, toate internate și au fost externate trei persoane, declarate vindecate. Din totalul celor 302 pacienți internați în municipiul Zalău, 60 de pacienți sunt diagnosticați cu Covid- 19, zece pacienți sunt internați, având simptomatologie respiratorie, sugerând o posibilă infecție Sars-Cov-2 și 232 de pacienți sunt cu alte afecțiuni (non-Covid). Din cei 60 pacienți diagnosticați Covid- 19, 51 pacienți prezintă forme medii ale bolii, șapte forme ușoare, doi bolnavi sunt internați în secția ATI.



În Sălaj – 62 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție



În orașul Șimleu Silvaniei sunt internați 41 de pacienți, din care trei sunt suspecți cu patologie respiratorie sugerând infecție Covid-19 și doi sunt diagnosticați cu Covid-19 – formă ușoară. În județul Sălaj se află în prezent în carantină 396 de persoane. Conform distribuției cazurilor Covid -19 pe unități administrativ teritoriale (UAT), din cele 61 unități administrativ teritoriale: 42 nu au niciun caz de infecție Covid-19 în evoluție, 12 au câte un caz în evoluție, patru au sub cinci cazuri în evoluție, un UAT are sub zece cazuri în evoluție, iar două au peste zece cazuri în evoluție. În județul Sălaj sunt 62 de cazuri de infecție Covid -19 în evoluție.