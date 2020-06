Nostalgii culinare: Prăjitura “Spumoasa”

“Culinaria” vă prezintă astăzi rețeta unei prăjituri care a făcut istorie timp de decenii, în cofetăriile sălăjene. Mulți își amintesc cu drag, dar mai ales poftă, de Spumoasa, prăjitura ușoară, delicioasă, cu foietaj și spumă de căpșune, unul dintre cele mai îndrăgite deserturi existente în trecut în cofetării, dar și în casele noastre, alături de Doboș, București, Broscuțe, Cremeș, Amandina și Albinița. Această prăjitură nu necesită foarte multe ingrediente și nici un efort prea mare, trebuie doar să respectați rețeta și pașii pentru ca la final să vă puteți bucura de acest desert pe cât de aspectuos, pe atât de gustos!

Ingrediente

Două pachete aluat de foietaj din comerț

300 g căpșune

300 g zahăr pudră

4 albușuri ou

1 praf sare

zeama de la o jumătate de lămâie mică (după preferințe)

2 linguri zahăr pudră pentru decorul final

Mod de preparare

Desfacem și punem aluatul de foietaj cu tot cu hârtie într-o tavă și punem hârtie de copt peste el. Acoperim cu o altă tavă și le bagam în cuptorul preîncins la 180 grade C pentru 12-15 minute. Procedăm la fel și cu celalalt aluat de foietaj. Tava pusă peste are ca scop evitarea umflării foii în timpul coacerii. In cazul in care doriti sa aveti o foaie potrivit de crescuta, puteti sa renunțați la tava pe care am pus-o deasupra și sa înțepati aluatul de foietaj cu o furculiță înainte de a o pune la cuptor.

După ce scoatem foietajul de la cuptorul, îndepărtăm tava-capac și punem foietajul pe un tocător și il acoperim cu un altul. Punem capșunile spălate și taiate într-o cratiță.

Le pasam cu ajutorul unui blender vertical dupa care adaugăm 5 linguri de zahăr pudră și amestecăm. Adaugăm (sau nu) zeama de lamâie și punem cratița la foc mic. Lăsăm totul să fiarbă pentru aproximativ 20-25 de minute. In acest interval amestecăm din când în când ca să nu se prindă.

Intre timp batem albușurile foarte bine cu praful de sare după care adaugăm treptat zahărul pudra până când îl vom termina. Adaugăm în fir subțire sosul fierbinte, astfel albușurile nu vor rămâne crude. Mixăm aproximativ un minut și jumătate, asta până când obținem o spumă fermă. Porționăm una dintre foi în funcție de cât de mari vrem să fie prăjiturile. Aceasta va fi foaia care va fi pusa deasupra si ne va ajuta foarte mult la porționarea prăjiturii. Mai există o variantă în care putem să zdrobim foaia pe care o vom pune deasupra. Punem spuma peste cealaltă foaie, după ce în prealabil am pus foaia într-o tavă tapetată cu hârtie de copt. Facem asta pentru stabilitatea prăjiturii iar de foaie ne vom ajuta ca să scoatem prăjitura din tavă. Punem spuma de căpsuni, o distribuim uniform pe toată suprafața și o nivelăm. Așezăm foaia porționata și presăm ușor pentru a avea bucățile la același nivel după care acoperim cu o foaie și punem o alta tavă deasupra, asta pentru ca foaia are tendința să se umfle, de la spuma de căpșuni.

Băgăm tava la frigider pentru 2-3 ore după care o putem servi, dar nu înainte de a scoate prăjitura cu ajutorul hârtiei pe care am pus-o în tava. Tăiem prăjitura ghidându-ne după tăieturile primei foi. Presărăm și zaharul pudră in cantitate moderata și… prăjitura este gata!