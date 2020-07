Cum se curata hotele de restaurant corect?

Hotele profesionale cu care sunt utilate bucatariile profesionale ale restaurantelor trebuie sa fie curatate prin servicii profesionale, astfel incat sa functioneze mereu corect si sa fie evitate pericolele. Persoanele care au investit in echipamente si in solutii profesionale si care au participat la cursuri de pregatire alaturi de alte asociatii de profil, ar trebui sa faca totul ca la carte si sa investeasca in cele mai bune servicii de mentenanta si de curatare. AbcControl.ro explica mai multe despre necesitatea de a se curata hotele profesionale.

De ce este important procesul de curatare hote

Hotele aduna fum si o cantitate mare de vapori de grasime, acesta fiind si motivul pentru care se apeleaza la servicii de curatare hote profesionale. Toate depunerile se pot observa cu ochiul liber din exterior. Acesti vapori au efectul de a condensa, moment in care se transforma in grasimi lichide si in timp devin grasimi solide. Astfel, apar riscurile de incendii si de preparate contaminate. In cazul in care nu are loc o interventie minutioasa asupra hotelor, rezultatele sunt dezastruoase.

Grasimile care se acumuleaza in sistem in 3 – 6 luni sunt considerate grasimi lichide si pot sa fie curatate chimic utilizand detergenti speciali pentru scopul acesta, care sunt biodegradabili si care sunt recomandati pentru a fi utilizati in industria alimentara. Este necesar sa se intervina mecanic la ventilator si pentru iesirile din nota spre tubulaturile orizontale si verticale. Persoanele care apeleaza la curatare hota restaurant Bucuresti, beneficiaza de o gama completa de servicii in acest sens.

Ce se intampla cu grasimile mai vechi de 6 luni

Grasimile care s-au acumulat pentru mai mult de 6 luni incep sa se intareasca si se acumuleaza in cantitati mari. Pot fi formate in tuburi elemente solide de grasime asa cum sunt formatiunile carstice in pesteri. Aceste solide se curata exclusiv manual, utilizand un robot sau un spaclu.

Din nefericire, in cele mai multe cazuri nici nu exista posibilitatea de a se interveni manual in tubulaturi, mai ales in cele orizontale. Pentru ca nu exista nici usi de vizitare si nici alte locuri prin care sa aiba loc curatarea si pentru ca tubulatura se demonteaza greu sau nu se poate demonta pentru ca este mascata de tavane false sau de pereti falsi, accesul manual este imposibil.

Robotul nu poate fi folosit atunci cand stratul de grasime este mai mare de 2 mm. Utilizarea unor perii otelite folosite special pentru cosurile de fum nu ofera rezultate pozitive si pot sa deterioreze iremediabil tubulaturile.

Avand in vedere toate aceste aspecte este necesar ca hotele sa fie intretinute corespunzator si la timp cu ajutorul serviciilor profesionale de curatare. In cazul in care nu sunt curatate la timp, hotele pot necesita inlocuirea completa, dar pot sa si genereze incendii. Grasimile din hote pot sa devina inflamabile, caz in care riscurile sunt majore. Toate grasimile trebuie sa fie eliminate in primul rand mecanic si ulterior chimic.

Firmele specializate in curatarea hotelor dispun de toate cunostintele, substantele si instrumentele necesare, astfel incat rezultatele sa fie cele mai bune si hotele sa ramana functionale cat mai mult timp.