RAFTUL CU CARTE: Limbajul secret al corpului

autor: Anne Ancelin Schützenberger

Comunicarea nonverbală are o importanță covârșitoare în succesul sau insuccesul interacțiunilor interumane. Doar 7% din mesajul pe care îl comunicăm este transmis prin intermediul cuvintelor, iar 38% prin tonul, ritmul și volumul vocii. Restul de 55% se transmite prin limbajul trupului.

Limbajul corpului nu se rezumă doar la un simplu gest care ne-ar putea trăda, ci reprezintă o sumă de semnale transmise inconștient de propriul corp. Culoarea hainelor, poziția ocupată într-o încăpere, pipăirea repetată a urechii sau o bijuterie care atrage toate privirile ne ajută să ne înţelegem mai bine interlocutorii.

Timp de mai multe decenii, comunicarea nonverbală, dar și ideile și teoriile aferente, au constituit una dintre temele pe care Anne Ancelin Schützenberger le-a studiat cu predilecţie, cartea de față fiind prima care i-a fost dedicată. Cu ajutorul ei, veți învăța să vă controlați mai bine limbajul trupului și tonul pentru a exprima exact ceea ce doriți să transmiteţi. În plus, dacă veți reuşi să descifrați limbajul corporal al interlocutorilor, îi veți putea cunoaște mai bine, eficientizându-vă astfel comunicarea cu ei.

