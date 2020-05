A început atacul mistreților! Hectare de porumb și cartofi, distruse de animale

Peste 30 de hectare de culturi agricole, porumb şi cartofi, au fost distruse de porcii mistreţi. Și asta doar în acest an, iar fermierii și agricultorii din mai multe zone ale judeţului Sălaj au ajuns la limita disperării. ”Atacul mistreților” se repetă anual, iar păgubiții cer despăgubiri, pe care din păcate nu le primesc.

Disperarea agricultorilor, care susțin că au apelat la autorități fără a le fi rezolvată problema, a ajuns și la adresa redacției noastre. ”Mă numesc Silaghi Ionuț și locuiesc în cartierul Ortelec. Am vrut să vă aduc la cunoștință o problemă cu care ne confruntăm de trei ani încoace. Culturile de porumb și ovăz sunt total compromise în acest an. În anii anteriori am avut pagube produse de mistreți și am făcut sesizare la fondul de vânătoare, la primărie, la președinte. Cei de la fondul de vânătoare ne-a spus verbal că cel mai sigur este să ne punem gard electric și că altceva nu se poate. Am înțeles că dacă am avea numai un teren de împrejmuit nu ar fi o problemă, dar când avem zece terenuri în zece locuri diferite, este cam costisitor. În anul acesta 2020 s-a semănat porumbul și deja a fost distrus. Noi ca și agricultori nu mai știm la cine să apelam, culturile sunt distruse și bani investiți ca să creștem mistreții. Autoritățile locale nici nu iau în considerare cererile noastre depuse la primărie, este jale”, povestește cetățeanul ale cărui culturi au fost distruse imediat după însămânțare de porcii mistreți.

La Hida, circa 15 hectare de proumb – distruse imediat după însămânțare

Pagubele produse de mistreți au fost confirmate și de reprezentanții Direcției Județene pentru Agricultură (DAJ) Sălaj care susțin că numai în acest an, au fost distruse circa 30 de hectare de culturi de porumb și cartofi în mai multe localități din județ. Cea mai mare pagubă din acest an a fost înregistrată în comuna Hida – circa 15 hectare de porumb -distruse imediat după însămânțare. Și în primăvara anului trecut, în 2019, tot în localitatea precizată au fost distruse aproximativ 25 de hectare de porumb. Printre localitățile unde culturile de porumb și cartofi au fost distruse de porcii mistreți în acest an se află: Buciumi, Năpradea și Someș Odorhei. ”Deocamdată, doar în aceste localități au fost înregistrate cereri de despăgubire pentru culturile distruse. Cu siguranță mai sunt pagube și în alte zone, sate, dar sunt și cetățeni care nu depun cereri pentru despăgubire. Poate și pentru că suprafața cultivată este mică”, au precizat reprezentanții DAJ Sălaj. Aceștia au mai spus că în acest an, conform raportărilor, primite de la primăriile din judeţ, sunt înregistate aproximativ 20 de cereri pentru despăgubiri la culturi agricole, la capitolul pagube provacate de mistreţi.

Despăgubiri doar pe hârtie

De cealaltă parte, fermierii și agricultorii sunt foarte indignaţi de tot ceea ce se întâmplă cu munca lor de care se alege praful şi pulberea. În mod normal, pagubele produse de mistreţi trebuie să fie despăgubite de autorităţi. Şi asta în baza unei cereri pe care păgubiții o depun la primăria localităţii unde se afla terenul pe care-l cultivă. O comisie, formată din reprezentanţii unităţii administrativ teritoriale, alături de specialişti în domeniu, se deplasează la faţa locului, în câmp – pe hotar, pentru a constata pagubele produse de animalele sălbatice şi pentru a face evaluări. Firesc, după aceste constatări, fermierii primesc anumite sume de bani. Reprezentanții DAJ Sălaj spun că aceste despăgubiri se realizează în baza Legii 407/2006 a vânătorii și a protecției fondului cinegetic, lege care reglementează aspectul despăgubirilor pentru pagube produse de către animalele sălbatice, însă transpunerea în practică este de cele mai multe ori deficitară dacă nu chiar inexistentă din cauza numeroaselor actualizări.

Sălajul ‚ ”suprapolulat” cu mistreţi

Distrugerile culturilor agricole sunt cauzate și de numărul mare de porci mistreți, care au populat masiv în ultima perioadă județul Sălaj. Această ”populare masivă” în ultimii ani, numită în termeni de specialitate ”evaluare la mistreţi” sau ”cota de recoltă” este confirmată şi de reprezentanţii Asociaţiei Judeţene a Vânătorilor şi Pescarilor Sportivi (AJVPS) Sălaj. În judeţul Sălaj există 33 de fonduri de vânătoare din care 19 gestionate de AJVPS Sălaj, iar 14 se află sub adminstrarea mai multori asociaţii. Anual, Ministerul Apelor şi Pădurilor realizează la nivel naţional, în toate judeţele, pe fondurile de vânătoare afrente, evaluarea la mistreţi, respectiv ”cota de recoltă”. În ultimii cinci ani aceasta a crescut, conform ordinelor stabilite de minister, de la 214 mistreţi la 814 mistreţi. Reprezentanţii AJVPS Sălaj susţin că prin pădurile judeţului anual sunt aduse sute de tone de porumb pentru hrana mistreţilor. Cu toate acestea mistreţii continuă să devasteze culturile fermierilor producând pagube însemnate.