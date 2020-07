Reclădim România, de la plan la fapte

Guvernul PNL, condus de Ludovic Orban, a dezbătut și adoptat în prima lectură în ședința de Guvern din această săptămână un nou pachet de acte normative pentru implementarea măsurilor de sprijin și a programelor de investiții din Planul Național de Investiții și Relansare Economică:

Finanțarea construcției rețelelor de Distribuția Gazelor naturale: 1 mld. Euro din fonduri europene (2020 – 2027) pentru pentru racordarea a 70% din populația României

Program de GranturideRepornire a activității companiilor afectate de criză în valoare de 1 mld. Euro:

– 100 mil. Euro – microgranturi 2000 Euro pentru SRL fără salariați, PFA-uri, ONG-uri cu activitate economică, culturală, artistică, cabinete medicale individuale.

– 350 mil. Euro – granturi în valoare de 15% din cifra de afaceri, între 5.000 și 150.000 Euro/IMM: HoReCa, Turism, Transport, Evenimente, Industrii creative, Edituri/Librarii

– 550 mil. Euro – granturi 50.000 – 200.000 Euro pentru investiții în reconversia IMM-urilor: industria alimentară, energie, transport, echipamente, turism, confecții etc.

Măsuri active de sprijin pentru piața muncii:

– ProgramFlexibil de muncă – plata a 75% din diferență dintre salariul brut pentru program normal de muncă și salariul brut pentru programul redus

– Sprijin de 41,5% din salariul brut dar nu mai mult de 41,5% din salariul mediu brut pentru angajații sezonieri cu contract de muncă pe perioadă determinată pentru o perioadă de 3 luni

– Sprijin de 41,5% din salariu mediu brut pe lună pentru alți profesioniști (PFA-uri, întreprinderi individuale, profesii liberale) pentu o perioadă de 3 luni

– Sprijin de 35% din remunerația unei zile de muncă pentru lucrătorii zilieri pentru o perioadă de 3 luni

Programul de garantare IMMLeasing pentru achiziția echipamente și utilaje

– Garanții pentru un credit de max. 5 mil. Lei/beneficiar: 80% echipamente IT; 60% alte echipamente și utilaje

– Avans zero/ Dobândă subvenționată 50%/ Plafon alocat: 1,5 mld. Lei

Aprobare apeluri de proiecte din fonduri europene pentru Economia Digitală:

– Programe pentru dezvoltarea competențelor digitale pentru angajații din întreprinderi sociale, IMM-uri și companii mari – 30 mil. Euro

Lansare apeluri de proiecte Innotech Student – start-up-uri pentru studenți:

– Granturi între 40.000 Euro/2 locuri de muncă și 100.000 Euro/5 locuri de muncă. Buget: 150 mil. Euro

Program de sprijin pentru

AntreprenoriatRural:

– Granturi: 40.000 Euro/2 locuri de muncă – 100.000 Euro/5 locuri de muncă pentru procesare/distribuție produse agricole mici producători. Buget: 200 mil. Euro

Lansare apel de proiecte pentru instalare TineriFermieri:

– Granturi de max. 50.000 Euro/fermă. Buget: 42 mil. Euro din care 20 mil. Euro pentru tinerii întorși din străinătate.

Tichete de Masă Caldă pentru persoanele în vârstă:

– Tichete valorice de 180 lei/lună pentru cca. 300.000 de persoane cu vârsta peste 75 de ani cu venituri mai mici de pensia minimă socială. Buget: 100 mil. Euro

Pe lângă aceste noi măsuri, sunt deja in implementare programele adoptate anterior precum IMM Invest, plata șomajului tehnic, decontarea a 41,5% din salariul brut al angajaților întorși la muncă, sprijin de 2500 lei pe lună pentru angajatii noi tineri, pentru persoane in vârstă de peste 50 de ani sau pentru cei veniți din străinătate, distribuția de pachete alimentare si de igienă pentru persoanele vulnerabile.

De asemenea, în ședința de Guvern din săptămâna trecută au mai fost adoptate în prima lectură și sunt acum în curs de avizare Schema de garanții pentru companii mari cu un plafon de 8 miliarde lei, Programul Noua Casă cu o majorare a plafonului de garantare la 140.000 de Euro și Memorandumul pentru supracontractarea proiectelor din lista de rezervă la apelurile de granturi pentru microintreprinderi si IMM-uri prin Programul Operational Regional.

In acelasi timp, au fost finalizate și schemele de garantare a instrumentelor de plată (creditul comercial, factoring și scontare) care urmează să fie adoptate și notificate săptămâna viitoare la Comisia Europeană.

Am promis că măsurile de sprijin pe termen scurt pentru relansarea economiei din programul ReclădimRomânia vor fi adoptate până la sfârșitul acestei luni și ne ținem de cuvânt.

