Primul pas pentru a Reclădi Sălajul – Liberalii sălăjeni au depus listele pentru Consiliul Județean Sălaj

Lucian Bode, președintele PNL Sălaj, Dinu Iancu Sălăjanu, viitorul președinte al Consiliului Județean Sălaj, Florin Iordache, candidatul USR PLUS la Primăria Zalău, susținut și de PNL, Cosmin Viașu, președintele USR Sălaj, precum și viitorii consilieri județeni ai PNL Sălaj, au participat vineri la depunerea dosarelor pentru Consiliul Județean Sălaj.

“Mi-am depus candidatura pentru Președinția CJ Sălaj fiind parte a unei echipe care va schimba în bine fața județului nostru. Cu Lucian Bode important ministru și lider al PNL la București, cu mine președinte al CJ, cu domnul Iordache primar al municipiului Zalău din partea partenerilor de la USR-PLUS, sunt sigur că aceasta este echipa care va demonstra că SE POATE și la Sălaj. Așa cum se poate la Cluj, la Oradea și în multe alte locuri unde administrația liberală înseamnă prosperitate, dezvoltare, nivel de trai la standarde europene. De prea mulți ani acest județ a fost dat uitării de administrația PSD. Diferiți domni s-au perindat prin funcții de conducere la Sălaj și s-au comportat de parcă au primit o repartiție pe care nu și-au dorit-o. S-au comportat de parcă Sălajul nu este casa lor. Cu PSD la Guvern, la CJ, la Primărie, Sălajul și Zalăul au fost a nimănui. Le promit sălăjenilor că acest lucru nu se va întâmpla cu PNL la conducere!

Politicienii promit multe, dar eu nu voi urma aceeași rețetă. Însă cred cu tărie în respectarea unor principii. Voi fi un președinte de Consiliu Județean ghidat de 3 principii pe care le voi urma cu sfințenie:

1. Nu voi lăsa ca Sălajul să mai fie considerat un județ de “mâna a doua”. În cariera mea de până acum asta am făcut: să reprezint Sălajul cu mândrie și să-i fac numele cunoscut în întreaga țară. Dacă te duci azi într-un minister, într-o instituție, într-un loc în care se iau decizii importante, unul nu găsești care să știe cine-i președintele CJ Sălaj sau primarul Zalăului. Le garantez sălăjenilor că acest lucru se va schimba. 2. Cetățeanul trebuie să fie stăpânul alesului local, nu invers. Epoca “șefilor” închiși în birouri care dau ordine va fi istorie. Cred într-o administrație locală transparentă, în care decizia se ia pe baza expertizei, în numele unei echipei. Astăzi, administrația locală e ruptă de cetățean și de nevoile lui. Nu le înțelege și nu le ia în seamă. Voi schimba acest lucru și voi fi un președinte apropiat de cei care l-au ales. 3. Mai puțină politică, mai multă administrație. Jocurile politice meschine trebuie să se încheie la CJ Sălaj. De prea multe ori oamenii simpli au avut de suferit pentru că aceiași “șefi” de care vorbeam anterior au pus interesul politic în prim plan. Dacă primarul a fost de altă culoare, toată comunitatea a avut de suferit. Voi pune STOP politicii la Consiliul Județean. Suntem aleși să ne reprezentăm cetățenii, nu partidele”, a declarat Dinu Iancu Sălăjanu, viitorul președinte al Consiliului Județean Sălaj.

Lucian Bode, președintele PNL Sălaj, susține că liberalii vin în fața electoratului cu o echipă profesionistă, cu experiență în administrație și în antreprenoriat, onestă și hotărâtă să aducă județul Sălaj în prima linie la nivel national.

“Prioritatea zero a echipelor noastre pentru CL –uri, pentru CJ și a candidaților noștri pentru funcțiile de primari și pentru cea de președinte CJ, este să RECLĂDEASCĂ Sălajul. Să-l scoată din zona gri în care l-a menținut administrația PSD –istă care a preferat să facă administrație în interesul propriu de partid, și nu al cetâțeanului. Județul nostru a fost prea mul timp considerat un județ de mâna a doua! Spunem STOP administrației PSD –iste care a fost mai mult cu lauda, decât cu fapta și nu a avut priceperea și nici determinarea să dezvolte acest județ. Avem un candidat la președinția CJ, pe Dinu Iancu Sălăjeanu, care are anvergura necesară să miște lucrurile în direcția bună. Are proiecte concrete pentru dezvoltarea județului, are deschidere în relațiile cu autoritățile centrale pentru a implementa aceste proiecte și în special proiecte din fonduri europene. Un om care iubește Sălajul și care pune mult suflet în tot ceea ce face. Venim în fața sălăjenilor cu echipe închegate la nivelul fiecărei unități administrative din județul nostru ( primar+consilieri locali) formate din oameni ai locului, conectați la problemele comunității respective și deciși să facă administrație în interesul cetățeanului. Axa pe care ne propunem să funcționeze viitoarele administrații locale liberale este una simplă- cetățean-autoritate locală- autoritate centrală, axă bazată pe cooptarea cetățeanului în procesul decizional pentru a asigura transparența în actul administrativ, o axă în care relația autoritate locală- autoritate centrală este esențială pentru a implementa proiecte de dezvoltare locală. Principiul după care ne ghidăm este dezvoltarea echilibrată a județului, discriminările din rațiuni politice nu sunt premise în administrație. Facem administrație pentru cetățean, nu pentru partid!

Am încredere că anul 2020 va fi anul schimbării pentru Sălaj!

Am pornit reclădirea țării de la nivel central, prin Guvernul Orban care a schimbat paradigma și a propus un model economic bazat pe stimularea investițiilor, în contrapondere la modelul economic păgubos al guvernării PSD bazat pe consum.

Cu aceste alegeri locale pornim Reclădirea Sălajului!

Primul pas îl facem astăzi aici și am certitudinea că județul nostru cu Dinu Iancu Sălăjeanu Președinte de CJ și cu domnul Iordache primar al municipiului Zalău din partea partenerilor de la USR-PLUS, va ajunge în prima linie la nivel national!

Vrem să schimbăm paradigma și la nivel local, aici în Sălaj- schimbăm modelul PSD de guvernare locală bazat pe ineficiență, minciună și stagnare cu modelul liberal de dezvoltare bazat pe –atragerea investițiilor, profesionalism și corectitudine”, a afirmat ministrul liberal și lider al PNL Sălaj.

#ReclădimSălajul #PNLSălaj #SălajulLiberal2020

(P)