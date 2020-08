Nelu Blidar este propunerea Partidului Național Liberal pentru primăria orașului Cehu Silvaniei

Un om de-al locului, născut în Nadiș, unul dintre cele patru sate aparținătoare. De profesie jurist iar ca ocupație inspector în Securitatea Muncii, Nelu Blidar vine cu o vastă experiență politică și administrativă. Are la activ trei mandate de consilier local și un mandat de viceprimar al orașului Cehu Silvaniei.

Primul gând care îl îndeamnă să candideze pentru cea mai înaltă funcție a orașului este acela de a reda cehanilor bunăstarea. ”Îmi doresc ca în urma mea să rămână un oraș modern și o administrație eficientă. Tare m-aș bucura ca peste ani locuitorii orașului Cehu Silvaniei să vorbească despre mine ca despre un fost primar care și-a îndeplinit proiectele propuse”, spune Nelu Blidar.

Candidatul Partidului Național Liberal nu face promisiuni, ci vine cu proiecte clare ce pot fi îndeplinite. ”Electoratul nu trebuie mințit deoarece nimeni nu își dorește promisiuni deșarte. Proiectele mele sunt realizabile și comunitatea are mare nevoie de aceste investiții”, subliniază liberalul. Printre proiectele propuse de către echipa PNL Cehu Silvaniei putem enumera:

– Refacarea și modernizarea infrastructurii stradale, după finalizarea extinderii rețelei de aducțiune și alimentare cu apă și a rețelei de canalizare. Asfaltarea străzilor care sunt încă pietruite din oraș, dar și în cele patru sate aparținătoare: Nadiș, Motiș, Ulciug, Horoatu Cehului. Fondurile necesare acestor investiții vor fi asigurate din bugetul local, fonduri guvernamentale sau europene.

– Extinderea rețelelor de gaze. Cele patru sate aparținătoare nu au în momentul de față gaze naturale. Sursa de finanțare va fi Programul Național de Dezvoltare Locală 3, disposnibil din 2021.

– Modernireaza iluminatului public cu tehnologie LED.

– Înființarea unui ambulatoriu pentru ca cehanii să nu mai fie nevoiți să vină până la Zalău pentru consultații clinice de specialitate.

– Crearea unui Centru Cultural, în spațiul fostului cinematograf, pentru tinerii din oraș.

– Facilități pentru investitorii care vor să dezvolte o afacere în Cehu Silvaniei și vor crea noi locuri de muncă. În ultimii ani orașul s-a confruntat cu un exod masiv al forței de muncă, din cauza lipsei oportunităților de angajare și a dezinteresului manifestat de către cei responsabili, ceea ce a prejudiciat bugetul local.

”Dragi cehani, nu trebuie să ne mulțumim cu puțin ca și până acum! Am încredere că alături de viitorul președinte al Consiliului Județean Sălaj, domnul Dinu Iancu Sălăjanu, și cu sprijinul domului ministru al Transporturilor, Lucian Bode, vom implementa aceste proiecte propuse de către echipa PNL Cehu Silvaniei. De asemenea, pe lângă mandatul de primar îmi doresc un consiliu local majoritar, care să susțină aceste proiecte și care să nu fie ostil, cu interese proprii sau de partid. Dacă voi deveni primar, voi fi un primar al tuturor cetățenilor, indiferent de etnie sau culoare politică”, a declarat în încheiere Nelu Blidar, candidatul PNL la primăria orașului Cehu Silvaniei.

Dinu Iancu Sălăjanu, candidatul Partidului Național Liberal la președinția Consiliului Județean Sălaj, se arată încrezător în sanșele lui Nelu Blidar și este convins că împreună vor forma, după 27 septembrie 2020, o echipă care va lucra în interesul cetățenilor orașului Cehu Silvaniei. ”Nelu Blidar este alternativa de care orașul Cehu Silvaniei are nevoie pentru a se dezvolta, pentru a atrage investitori și pentru a reda bunăstarea locuitorilor. Vă asigur că o să aveți atât din partea mea, cât și a domnului ministru Lucian Bode, toată susținerea și deschiderea în vederea sprijinirii proiectelor cu care echipa PNL se prezintă azi în fața cehanilor”, declară Dinu Iancu Sălăjanu.

(P)