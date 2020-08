Guvernul Orban continuă fumigenele electorale

Peste 800.000 de pensionari din întreaga țară au semnat o petiție prin care cer imperativ Guvernului să respecte și să aplice legea în vigoare care prevede majorarea pensiilor cu 40% de la 1 Septembrie. Informațiile vehiculate în mediul online potrivit cărora pensionarii primesc pensii majorate sunt doar fumigene electorale, iar sub toată această propagandă se ascunde, de fapt, tăierea cu 26 la sută. Sunt încălcate prevederile legale și este tăiat un drept deja câștigat de pensionari prin lege!

Trecând peste faptul că preocupările Guvernului Orban din această perioadă nu au nicio legătură cu protejarea sănătății populației, cu sprijinul mass-media dezinformează cetățenii exact ca în raportările privind noile cazuri de îmbolnăviri cu Coronavirus.

Persoanele aflate în categoria de risc nu trebuie să suporte costul hoțiilor, tunurilor financiare și plăților clientelare care sleiesc bugetul statului fără niciun beneficiu public! Românii nu trebuie să suporte costul evaziunii fiscale întreținute și încurajate de Guvernul Orban în toate aceste 9 luni de când sunt la Putere. Pensionarii trebuie să aibă pensii mărite de la 1 Septembrie cu 40%, iar Guvernul trebuie să respecte Legea!

Totodată, pentru Guvernul Orban nici copiii nu sunt o prioritate! A uitat complet de mărirea alocațiilor, ba mai mult, în loc să asigure repere pentru începerea noului an școlar în condiții de siguranță, descentralizează decizia privind modalitatea de desfășurare a noului an școlar către autoritățile locale și către directorii de școli. Pe lângă toate astea, aflăm acum, în pragul începerii noului an școlar, că nici profesorii nu vor beneficia de măriri salariale, conform legii salarizării!

Guvernul Orban a tăiat de cinci ori procentul de creștere a alocațiilor, a tăiat de trei ori procentul de creștere a pensiilor, a refuzat creșterea salariilor pentru profesori și transferă autorităților locale decizia privind modalitatea de desfășurare a noului an școlar. A eșuat în gestionarea pandemiei și a problemelor economice, dar continuă dezinformarea și crearea unei situații de haos!

Această situație este absolut îngrijorătoare, iar atenția Guvernului trebuie să se îndrepte spre protejarea sănătății cetățenilor și spre asigurarea măsurilor privind desfășurarea actului educațional în condiții de siguranță.

