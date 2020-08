Florin Iordache: “Zălăuanii vor un oraș modern în realitate, nu în planșe de prezentare”

Domnule Iordache, sunteți principalul contracandidat al actualului primar, iar lumea dorește să știe cât mai multe despre dumneavoastră. Le puteți spune zălăuanilor câteva cuvinte legate de omul Florin Iordache, candidatul USR – PLUS și PNL la Primăria Zalău?

Florin Iordache: Mă numesc Florin Iordache, am 52 de ani, m-am născut și am crescut în Deva, iar în anul 1992, imediat după facultate, m-am căsătorit și mutat la Zalău. Lucrez de 28 de ani la Tenaris Silcotub unde sunt manager tehnic în departamentul IT. Port și eu cu mine, ca fiecare om, o mică istorie legată de anii pe care i-am trăit. Multe din verile și iernile copilăriei le-am petrecut la bunicii mei la Zam, foarte aproape de Săvârșin, într-o zonă în care numele Regelui Mihai aducea respectul desăvârșit, inclusiv în casa bunicilor mei.

Până la vârsta de 18 ani pot spune că viața mea a fost legată strâns de sport, de fotbal în special. Începând de la vârsta de 8 ani am activat la echipa “Mureșul Deva”, o mare parte din timp fiind pe stadion sau pe diverse terenuri de sport. Am fost de față, împingându-mă prin mulțime, atunci când Nadia a coborât din microbuz, încărcată de flori, după ce a luat primul 10 din istoria gimnasticii mondiale și am fost, totodată, la multe dintre meciurile marii echipe a Corvinului, atunci când stâlpii și terasele blocurilor erau pline de suporteri veniți să îi vadă pe teren pe Mișa Klein, Rednic, Andone sau Romulus Gabor. Începutul clasei a XII-a a fost momentul în care i-am spus tatălui meu că mă voi pregăti serios pentru facultate și nu pentru o carieră sportivă. Am absolvit unul dintre cele mai renumite licee din țară, liceul “Decebal” din Deva, secția de matematică-fizică și am intrat al doilea la secția de Utilaj Tehnologic a Facultății de Mecanică, una din note, cea de la geometrie, fiind 10. Îmi amintesc și acum, după examene, ultimul antrenament de fotbal pe care l-am avut, eu am ieșit afară după o “miuță”, colegii mei continuau cu alergări, iar eu, cu tenișii în plasă, mă uităm la ei cu lacrimi în ochi știind că acest capitol s-a terminat. În facultate, examenele de Analiză Matematică și cele de Fizică le-am trecut pe toate cu 10. În ianuarie ‘90, imediat după Revoluție, am fost printre primii care strigau deja “Jos Iliescu”, deși eram uimit de turnura pe care o luau lucrurile. În martie 1990, când au fost evenimentele de la Târgu-Mureș, am fost printre cei care s-au opus manifestațiilor cu iz naționalist, iar apoi au urmat manifestațiile de susținere a Pieții Universității, fiind prezent de două ori și la București. Mi-am pus mari speranțe în alegerile din 20 mai 1990, chiar am depănat, zilele trecute, cu actualul prefect, Virgil Turcaș, amintiri despre mitingul lui Ion Rațiu de la Cluj. A venit ziua alegerilor și ni s-a năruit lumea în cap, parcă totul s-a prăbușit în doar o zi, încă de atunci, dar mai ales în anii care au urmat, am realizat că România nu era pregătită pentru un asemenea om.

Cum ați ajuns la Zalău?

F. I.: În anul 1992, după ce m-am căsătorit, m-am angajat la Silcotub Zalău, după ce refuzasem o ofertă dintr-o zonă minieră mult mai bine plătită și se pare că bine am făcut, împreună cu un coleg de-al meu am fost primii doi ingineri care înlocuiau maiștrii pe linia de laminare, iar după încă un an eram numiți șefi de schimb.

Pot spune cu mâna pe inimă, fără nicio exagerare, că nu există în Ardeal loc de muncă mai spectaculos decât Laminorul continuu de țevi, din Zalău. În acei ani de sărăcie, colegii mei, muncitori, ingineri și cei care ne-au condus, au salvat principala fabrică a orașului, această nu a luat calea distrugerii ca în restul țării, ci a modernizării și performanței. Țin minte o ședință în care directorul general ne-a spus că obținuse o garanție guvernamentală pentru un credit de modernizare și cât de mult va trebui să muncim că să îl putem plăti; venea în secție dimineața la ora 6, îngrijorat, laminorul era roșu, cu toate pasarelele încinse de atâta foc și un ritm de producție infernal. Am fost premiat atunci, în doi ani consecutiv, ca cel mai bun inginer al fabricii.

Cum ați ajuns să lucrați în IT ?

F. I.: În anul 1996 ne-am cumpărat primul calculator, persoana care ni l-a adus l-a pornit, dar de oprit nu am știut s-o facem decât din ștecher. După ce am zăpăcit sitemul de operare de câteva ori, m-am săturat să chem pe altcineva să-l pună la punct și am început să învăț să instalez Windows-ul, apoi să lucrez în Excel, am descoperit macro-urile din Excel și apoi codurile care îl automatizau. Mi-am cumpărat cărți pentru a putea să învăț și după un an am făcut primul program rudimentar de înregistrare în Microsoft Access a opririlor din laminor, bazat pe o fotocelulă, de acolo am fost rugat să fac ceva ca să putem avea în fabrică un program de pontaj fiind nevoie să învăț SQL Server. Datorită mixului de inginerie și de cunoștințe IT pe care începusem să le am, în 2000 am fost mutat în departamentul de planificare a producției, unde, pe lângă munca specifică, am fost contactat de șefii de departamente pentru a-i ajuta și pe ei să renunțe la foile de hârtie și să aibă înregistrări electronice a datelor, ordonate. Astfel, am dezvoltat în patru ani programele de urmărire și planificare a Producției, a comenzilor de la clienți, achiziții de materiale, a stocurilor și calității În anul 2004, când Tenaris a preluat Silcotub, doar programul de contabilitate era în IT, restul erau toate la mine, așa că m-au mutat în departamentul IT. În următorii trei ani a trebuit să opresc bucată cu bucată tot ce făcusem în anii anteriori și să integrez totul în tehnologia și optica de lucru de la Tenaris. În 2007 am fost numit manager IT, iar în 2014 manager tehnic IT având în subordine partea de dezvoltare și mentenanță. În prezent, programele dezvoltate de mine și echipa mea rulează în toate locațiile Tenaris din țară, din Indonezia, Arabia Saudită și mai ales din Italia. Echipa din România a folosit întotdeauna ultimele tehnici de dezvoltare, nelipsindu-i vreodată curajul unei provocări. Când treceți pe lângă Silcotub și vedeți totemul mare din parcarea de camioane, cu acces pe baza de tichete și kioskuri, iar apoi înregistrări de cântarire la poartă sub camere de supraveghere care leagă fotografii de momentul cântaririi, doar acel sistem este replicat în patru locuri din țară, cinci din Italia și chiar în Kazahstan. În prezent, avem în lucru un proiect care va exporta programul nostru de Control Acces al angajaților în două fabrici din Arabia Saudită și Indonezia. Cred că nu există dubii: dacă voi conduce Primăria, schimbările vor fi efectiv majore în ceea ce privește digitalizarea activităților.

Cum ați ajuns în politică și cum ați decis să candidați la Primăria Zalău?

F.I. : Am fost foarte mulțumit de modul onest în care Dacian Cioloș a condus guvernul tehnocrat în 2015. În anul 2018, după ce PSD a ciopârțit legile justiției, am fost printre cei care au participat la înființarea RO100, organizație care a adunat o mulțime de oameni din fostul Guvern, din care mai apoi a apărut partidul PLUS, al cărui președinte sunt de un an în filiala Sălaj. A fost un an intens, în care a trebuit să ne apărăm și să ne ridicăm la nivelul rezultatului obținut la alegerile Europarlamentare, în care Zalăul și Sălajul, un județ preponderent rural, a fost în primele cinci din țară unde Alianța USR-PLUS a câștigat, alături de Iași, Timișoara, Cluj Napoca și București. Acest lucru este foarte greu de obținut în condițiile în care nu ai nicio putere executivă, iar oamenii se așteaptă să le rezolvi problemele. Acum este momentul să câștigăm acea putere executivă și să arătăm tuturor cum trebuie făcute lucrurile pentru a ne îndrepta către un standard de viață occidental în Zalău, iar în calitate de președinte al PLUS Sălaj mi-am asumat această sarcină, având în vedere și că profilul meu se potrivește doar unei funcții de acțiune constantă și provocatoare.

Cum credeți că veți putea îmbunătăți standardul de viață în Zalău?

F. I.: În curând ne vom prezența programul pentru Zalău și Sălaj, suntem în discuții și cu partenerii de la PNL, săptămânal avem întâlniri să analizăm ce s-a făcut bine și ce s-a făcut rău, dar sunt câteva lucruri care sunt clare ca “bună ziua”. Ne vom afla în curând pe linia autostrăzii dintre Cluj și Oradea, nu trebuie să facem decât ceea ce au făcut ei, să ne apropiem de ei și să preluăm din modelul de guvernare precum și din potențialii noi investitori care vor veni cu siguranță pe această axă, iar Zalaul trebuie să fie pregătit atât din punct de vedere al resursei umane cât și logistic, să facă față provocărilor. Pentru a avea o dezvoltare durabilă și accelerată este necesar să crească resursele orașului ca urmare a unor activități economice stabile – legătura cu mediul de afaceri va fi una dintre priorități. Odată ajunși în oraș, investitorii și cetățenii își doresc aceleași lucruri: utilități, curățenie, parcuri și spații verzi pentru angajați, intrări și ieșiri rapide din oraș, lucruri de care este responsabilă administrația locală, fiind obligată să le planifice și să le asigure pentru toți cetățenii.

Veți fi noul primar al Zalăului?

F. I. Da! Cred nu doar în șansa acestui acord USR – Plus – PNL, nu doar în șansa mea, cât mai ales în decizia finală a zălăuanilor care s-au săturat de promisiuni neîndeplinite, de fapte mărunte și discursuri mărețe. Cred mai ales în faptul că zălăuanii vor, mai ales acum, după ce sperăm că vom depăși această perioadă grea, să pornească pe un drum nou și vor să nu mai aștepte pentru a vedea că viața lor poate avea și un alt curs decât cel al nesfârșitelor așteptări. Zălăuanii vor un oraș modern în realitate, nu în planșe de prezentare, frumos editate. Cu părere de rău, vă spun că nu îmi este greu să observ “singurătatea” actualului primar, cu toate că domnia sa a stat ani de zile cu mâna întinsă la oameni; că Dragnea și Dăncilă, cărora le-au “girat” toate isprăvile ce ne-au făcut de pomină în lume, nu au reușit să obțină fonduri pentru județ și oraș, iar astăzi se văd părăsiți și fără niciun suport. Autobuzele electrice le-au cumpărat cu fonduri europene de la instituția pe care au hulit-o ani la rând din răsputeri, împreună cu partidul pe care îl reprezintă, iar noi eram în stradă, apărând valorile europene și modul de dezvoltare european. De multă vreme Sălajul nu a avut în același moment doi politicieni de anvergură, așa cum sunt Dacian Cioloș și Lucian Bode, primul respectat și ascultat la Bruxelles, unde orice lege europeană trebuie să dețină și acordul Renew Europe, iar celălalt, care ridică efectiv, la București, energic și consecvent, proiect după proiect, avansându-le pas cu pas și pornind lucrări de investiții atât de necesare țării și care ne conduc spre dezvoltare. Trebuie doar ca eu, împreună cu Dinu Iancu Sălăjanu – candidatul pentru președinția Consiliului Județean, împreună cu consilierii locali și judeţeni ai USR PLUS şi PNL, să convingem sălajenii astfel încât să putem imprima județului o direcție categoric liberală, de dezvoltare continuă, durabilă și ireversibilă. Am încredere în faptul că zălăuanii vor lua o decizie înțeleaptă, într-un moment crucial pentru municipiul nostru, o decizie care să ducă Zalăul, în următorii ani, acolo unde ne dorim cu toții – către evoluție, către o viață mai bună și un nivel de trai pe care cu toții îl merităm.

– a consemnat Florin Negoiţă –

(P)