Europarlamentarul Daniel Buda şi-a prezentat raportul de activitate la finalul celor 3 ani de mandat în Parlamentul European!

La finalul celor 3 ani de mandat în Parlamentul European, vă invit pe cei interesați să consultaţi o sinteză sau dacă vreți un raport al activităţii mele în calitate de membru al acestei instituții.

Pentru a face un prim pas spre dezvoltarea comunităţilor, am dorit să vin în sprijinul tuturor celor interesaţi cu o serie de informaţii referitoare la oportunităţile de finanţare a proiectelor din fondurile alocate direct de la Bruxelles pentru exerciţiul financiar 2014-2020. În acest sens, am reeditat un material informativ pe care îl anexez raportului meu de activitate în detaliu, în care se regăsesc expuse pe larg mecanisme şi proceduri iniţiate de Comisia Europeană pentru absorbţia de fonduri direct de la UE pentru organismele publice, pentru fermieri, pentru IMM-uri, ONG-uri şi alţi beneficiari, precum şi sumele defalcate pe fiecare axă. Broşura cuprinde o serie de informaţii care sunt convins că pot răspunde nevoilor de finanţare a unor proiecte din comunităţile locale din România.

În această perioadă, în calitate de europarlamentar, membru al Comisiilor de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, Afaceri Juridice și Dezvoltare Regională, am participat la tot ceea ce presupune activitatea acestor comisii, venind cu o serie de propuneri care să ușureze traiul de zi cu zi al cetățeanului european în general și al cetățeanului român în special.

Am încercat și sper că am reușit să vă arăt permanent, într-un mod cât mai transparent, toate inițiativele mele. Doresc să vă mulțumesc tuturor pentru toată încrederea acordată, pentru că ați avut răbdarea să îmi urmăriți activitatea și să reacționaţi ori de câte ori ați avut sugestii sau probleme de semnalat.

Vă asigur încă o dată de toată deschiderea și încrederea mea în parteneriatul cu dumneavoastră, fiind convins că doar împreună vom putea reuși să ne facem viața mai bună, să reprezint cât mai bine România în Parlamentul European și să ne apărăm drepturile în Europa.

-Sinteza activităţii în cifre pentru perioada 2014-2017-

Membru în comisiile PE:

• Membru în trei comisii, respectiv:

Comisia pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală (AGRI)

Comisia pentru Dezvoltare Regională (REGI)

Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI)

Activitate potrivit prestigiosului site mepranking.eu, care contabilizează activitatea europarlamentarilor:

• Locul 1 din cei 12 europarlamentari români ai Grupului PPE

• Locul 1 din cei 32 de europarlamentari români la numărul de întrebări adresate Comisiei Europene

• Locul 2 din cei 32 de europarlamentari români la activitatea din PE în perioada 2014-2017

• Locul 5 din cei 750 de europarlamentari la numărul de întrebări adresate Comisiei Europene

• Locul 37 din cei 750 de europarlamentari la activitatea din PE în perioada 2014-2017

Campanii publice inţiate:

• Asociază-te! Doar aşa vei deveni mai puternic!

• Mănânci produse româneşti, mănânci sănătos!

• Fondurile europene, şansa agriculturii româneşti!

• Stop discriminării românilor din străinătate!

• 510 de întrebări adresate Comisiei Europene pe teme care privesc problemele cu care se confruntă România: cuantumul scăzut al subvenţiilor pentru fermieri, simplificarea procedurilor de absorbţie a fondurilor europene, efectele secetei asupra agriculturii, lipsa sistemelor de irigaţii, scăderea producţiei de grâu, impactul embargoului impus de federaţia Rusă, formele asociative pentru fermieri, efectele bolii limbii albastre

• 698 de luări de cuvânt şi declaraţii în plen pe teme precum: promovarea coeziunii şi a dezvoltării, criza forţei de muncă în sectorul agricol, viitorul Uniunii Europene, aderarea României la Spaţiul Schengen, negocierile privind Parteneriatul pentru Comerţ şi Investiţii UE-SUA, declaraţiile ministrului de externe Sebastian Kurz privind alocaţiile acordate copiilor români care trăiesc legal în Austria, încălcarea dreptului la vot al cetăţenilor din diaspora la alegerile prezidenţiale, problema absorbţiei fondurilor europene

• 419 răspunsuri primite până în acest moment la întrebările formulate

• 223 de adrese pe problematici actuale, depuse la Comisia Europeană, Consiliul Europei, Comitetul Regiunilor, Guvernul României, Ministerul Agriculturii, autorităţi publice naţionale

• 12 propuneri de rezoluţie pe teme privind: situaţia din Italia după cutremure, demararea cu întârziere a Politicii de Coeziune pentru perioada 2014-2020, măsurile de combatere a terorismului, tragediile care au implicat nave cu migranţi în Marea Mediterană

• 1 raport în calitate de raportor privind “Creșterea implicării partenerilor și a vizibilității în procesul de execuție a fondurilor structurale și de investiții europene”

• 27 rapoarte în calitate de raportor alternativ şi pentru aviz din partea Grupului PPE:

– Coordonarea anumitor dispoziții stabilite prin acte cu putere de lege sau acte administrative în cadrul statelor membre cu privire la furnizarea de servicii mass-media audiovizuale având în vedere evoluțiile de pe piață

– Introducerea unui card electronic european pentru servicii și a facilităților administrative aferente

– Controlul registrului și la componența grupurilor de experți ale Comisiei

– Monitorizarea aplicării legislației UE în 2015

– Aplicarea procedurii europene de somație de plată

– Adaptarea la articolele 290 și 291 din Tratatul privind funcționarea UE a unei serii de acte juridice care prevăd utilizarea procedurii de reglementare cu control

– Aviz referitor la combinarea corectă a surselor de finanțare pentru regiunile Europei: echilibrarea instrumentelor financiare și a granturilor în politica de coeziune a UE

– Mecanismele de control de către statele membre al exercitării competențelor de executare de către Comisie

– Regiuni mai puţin dezvoltare în UE

– Aviz referitor la Raportul anual pe 2015 privind protejarea intereselor financiare ale UE – combaterea fraudei

• 1351 de amendamente depuse la rapoartele aflate în dezbaterea PE

– 384 de amendamente la rapoartele din Comisia AGRI

– 732 de amendamente la rapoartele din Comisia JURI

– 235 de amendamente la rapoartele din Comisia REGI

Broşura care conţine raportul de activitate şi ghidul de finanţare poate fi consultată electronic aici: http://www.danielbuda.ro/ro/raport-de-activitate-2014-2017-europarlamentar-daniel-buda-si-ghid-de-finantare-ue-2014-2020/

Material publicat cu sprijinul Grupului PPE din PE. Daniel Buda, membru al Comisiei de Agricultură şi Dezvoltare Rurală, al Comisiei de Dezvoltare Regională şi al Comisiei de Afaceri Juridice din Parlamentul European.

