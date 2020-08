Cilindrul discordiei: o greșeală a municipalității și o Hotărâre ambiguă au acoperit afișele unei alianțe din Zalău

O situație fără precedent a apărut în urmă cu câteva zile, în precampania electorală zălăuană, fiind generată de o acțiune prin care afișele cu candidații USR-Plus la alegerile locale viitoare au fost acoperite cu foi albe, pe cilindri publicitari din municipiu. Totul a pornit de la o greșeală a angajaților din Primăria Zalău care, inițial, au încadrat eronat solicitarea alianței, întocmind actele și devizul de afișaj și lăsând impresia că aceștia pot pune afișe pe acești cilindri. Alianța în cauză a trecut, pe cale de consecință, la lipirea afișelor pe acești cilindri, însă ulterior, Primăria le-a acoperit pe motiv că afișajul este ilegal pe aceste suprafețe – lucru în acord cu legea în vigoare. Prin urmare, acoperirea acestor afișe nu a venit pe calea unui act de vandalism, așa cum unii au crezut inițial și nici ca o manevră de la adversar, însă greșeala celor din Primăria Zalău a dus la apariția unei situații neplăcute pentru ambele părți, partidul în cauză folosind, așa cum probabil oricare formațiune politică ar fi făcut, această acțiune ca o lovitură pe la spate din partea adversarilor. Hotărârea de consiliu local este, de asemenea, ambiguă, incompletă, care lasă loc apariției unor situații similare de conflict pentru că, pe de o parte, nu dă dreptul partidelor politice să afișeze pe acești cilindri în campania preelectorală, dar nici nu oferă o altă variantă concretă în municipiu sau dacă oferă, nu specifică acest lucru, prin nominalizarea cu claritate a locurilor în care aceste afișe pot fi lipite.

Incertitudine și dezorganizare

O degringoladă care nu mai miră pe mulți dar care, iată, aduce noi și noi situații conflictuale ce pot fi ușor scoase din context sau greșit interpretate pe rețelele de socializare și în ochii celor care nu cunosc mecanismele care au condus la astfel de situații. În aceste condiții, cei de la USR- Plus au trimis o adresă Primăriei Zalău în care spun că acțiunea reprezintă un abuz, din moment ce au fost respectate procedurile privind avizarea și celelalte prevederi legale, toate actele fiind verificate, avizate, semnate și ștampilate de angajații municipalității. “Așa înțeleg pesedeii zălăuani libera exprimare. La fel ca înaintașii lor din PCR și FSN! Dar nu pot ei cenzura, cât putem noi vota! Tandemul Dinu Iancu Sălăjanu – Florin Iordache va readuce normalitatea și bunul simț în conducerea județului Sălaj și a municipiului Zalău” se arată într-o postare a candidatului USR PLUS PNL la alegerile din municipiu, rânduri scrise pe Facebook, sub fotografia cu afișele acoperite de municipalitate. Situația pe fond nu poate fi legată un partid anume, este vorba despre un principiu care poate aduce prejudicii oricărei formațiuni politice și oricărui candidat care, așa cum vedem, se poate trezi cu afișele acoperite peste noapte, și asta doar pentru că cei ce trebuie să întocmească corect actele și să informeze solicitantul la fel de corect, nu sunt atenți, așa cum rezultă cel puțin din răspunsul municipalității.

Solcitiarea alianței – eronat încadrată

Răspunsul reprezentanților Primăriei Zalău cu privire la acțiunea prin care afișele USR – Plus lipite pe cilindri publicitari au fost acoperite cu foi albe lămurește situația, dar și vinovații. Ceea ce nu oferă acest răspuns este varianta alternativă la care cei aflați în astfel de situații pot apela în privința afișajului preelectoral. “În conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare și desfășurare a activității de publicitate, reclamă și afișaj în municipiul Zalău, aprobat prin HCL 151/ 14 iulie 2016, capitolul Reguli generale privind utilizarea mobilierului urban ca suport din Regulament, coloanele port-afișaj vor putea fi utilizate numai pentru afișe și/sau anunțuri de spectacole și manifestări culturale. De asemenea, conform aceleași Hotărâri de Consiliu Local, Secțiunea a 8-a, art. 52, (4) Amplasarea afișelor colante, inclusiv afișele electorale, se va face doar pe panourile speciale destinate acestora; toate afișele vor fi avizate de de către serviciul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Zalău. Totodată, Legea nr. 115/2015 privind alegerea autorităților administrației publice locale și Legea 334/2006 privind finanțarea activității politice și a campaniilor electorale nu definește termenul de afișaj preelectoral. Partidul Libertate Unitate și Solidaritate – filiala Sălaj a depus solicitare pentru taxă de publicitate. Încadrarea eronată a solicitării, raportat la prevederile HCL nr. 151/2016 a dus la crearea acestei siuații, față de care s-a dispus intrarea în legalitate. Suma care ar fi trebuit achitată este de 79 de lei, dar nefiind virată în contul Municipiului Zalău, nu se pune problema returnării sumei. Urmează ca solicitantul să primească o înștiințare prin care va fi informat să nu mai facă plata. Prin adresa nr. 41330/31.07.2020, Primăria Municipiului Zalău a transmis o solicitare reprezentanților partidului pentru îndepărtarea afișelor amplasate pe coloanele port-afiș. Având în vedere cele prezentate și faptul că afișele nu au fost îndepărtate, s-au luat măsuri pentru respectarea HCL nr. 151/2016 cu privire la publicitate, reclamă și afișaj”, se arată în răspunsul reprezentanților municipalității.

În ceea ce privește existența altor posibilități de afișaj preelectoral din municipiu, lucrurile sunt, așa cum am menționat, la fel de incerte și neprofesional puse la punct, pentru că nicăieri nu se specifică unde și sub ce formă să se poate afișa în campania preelectorală în Zalău. Tot ceea ce știm, conform legii, este că afișajul se poate face doar în spațiile special amenajate și doar în campania preelectorală. În stații și în autobuze, așa cum informează Transurbis, acest tip de afișaj este strict interzis; pe clădiri, garduri, stâlpi – exclus, de asemenea, conform legii. Panourile mari, special destinate afișelor politice care există, de exemplu, la intrarea în Parcul central, pot fi folosite doar în campania electorală, nu și în cea preelectorală. Dacă acestea rămân singurele locuri în care se poate afișa (pentru imaginea orașului este foarte bine așa!) de ce totuși aceste panouri pot fi folosite doar în campania electorală, dacă scopul lor este exclusiv cel electoral? Nu se știe. Legi și Hotărâri electorale “românești”, care mai rău încurcă decât lămuresc, generează conflicte și scandaluri tocmai pentru că sunt făcute așa cum nu trebuie.