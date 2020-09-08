Candidaţii partidelor politice pentru Consiliul Judeţean Sălaj:
|Alianță/Partid/Candidat
|Membrul alianței care a propus cand.
|Nume
|Funcție
|Localitate/nr circumscriptiei
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|NAGY ATTILA-ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|BARTHA FRANCISC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DENES IOAN-BALAZS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|HAJAS KRISZTINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DARABONT ATTILA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|PAP SÁNDOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|VARGA IULIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KARÁCSONI MIHÁLY-FERENC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KELEMEN ANDREI-NORBERT
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DÉNES FERENC-ERNŐ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BOROS LUDOVIC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DARABONT ISTVÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|EGRI-LUGOSSI KLÁRA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DENES ATILA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|KARÁCSONY ATTILA-ZSOLT
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|SZŐCS ATTILA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|SZABÓ FERENC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|ÁBRÁNY FERENC-ZSOLT
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|GASPAR CSABA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DÉNES CAROL-MÁTYÁS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|DARABONT ELISABETA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|NAGY ROLAND-MIKLÓS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|NAGY ŞTEFAN-CAROL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|SZABO TAMAS-ELEMER
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|JOZSA ERZSEBET
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BEKŐ TIBOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|SZABÓ ZOLTÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|SZŐCS MARTA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|KABAI ATTILA-ZOLTÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|MAJOR ENIKÖ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|MÁTÉ CSABA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|PETKES AURORA-RAMONA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|TULKOS STEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BALLA CSABA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|HARAKLANYI SZABOLCS-MIKLÓS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|BARTHA FERENCZ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL CIVIC MAGHIAR
|PAP ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA MAGHIARĂ DIN TRANSILVANIA – ERDÉLYI MAGHYAR SZÖVETSÉG (AMT – EMSZ)
|PARTIDUL POPULAR MAGHIAR DIN TRANSILVANIA
|BALOGH ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PRUNEAN ALIN-COSTEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ARDELEAN COSMIN-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|OLAR NICOLAE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COSMA MARCEL-VIOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|ILIEŞ MARIUS-MIREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GOGA LUCIAN-MARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|COZMA CRISTINA-COSMINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TĂMAŞ MIHAI-DAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CHENDE ADRIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|DRAGOŞ IULIA-ALEXANDRA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MEZEI ALEXANDRU-RADU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP RODICA-ANDREEA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TRUŢA GABRIEL-DARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MUREŞAN IONIŢĂ-CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|MUREŞAN RAMONA-IOANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POP CORNEL-EUGEN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|HODIS ALIN-CORNELIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|SUR IOAN-VALER
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|ONACIU MIREL-ŞTEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COTOI-NEGREAN ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|INDREIEŞ NICOLAE-FLAVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LUCACIU LUCIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|POP VLAD-BOGDAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TAKÁCS ZOLTÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PEŞTEAN FLORIAN-NICOLAE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|LUPŞE MARIAN-DAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SEICHEI ARNOLD-LAJOS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|COSTIN MIHAI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|PERŞE PAUL-GRIGORE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|POPUŢEA ADRIAN-VIOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|CRISTE ANTON-JAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|BIRTAŞ AUGUSTIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|TEŞINSCHII EMANOIL-TIBERIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|PETREAN GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|GOGA RAMONA-IOANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|MÎNZAT OLIVER
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|PARTIDUL LIBERTATE, UNITATE ȘI SOLIDARITATE
|SUCIU SORIN-ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|ALIANȚA USR PLUS
|UNIUNEA SALVAȚI ROMÂNIA
|TALOŞ IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRIŞAN VALERIU-RADU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|OPRIŞ TRAIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PAŞCA CLAUDIU-DĂNUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ALMAŞ IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP IOAN-PAUL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|BREBAN LUDOVICA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TEGZEŞ CLAUDIU-COSMIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GROZA SERGIU-DAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMOCEA DOREL-SORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HULUBAN IONUŢ-MIHAI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ŞANDOR ALIN-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TOUT DORINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COTUŢ ŞTEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|GOSTEA VIRUCA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MESEŞAN DĂNUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CORB SIMION
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CRIŞAN MARINEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PRODAN FLORIN-STELIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TUDORACHE ANEMONE-MIHAELA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SĂVOIU MIHAI-PETRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|TOUT IULIA-CODRUŢA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ZORILĂ FLORICA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|PUŞCAŞ DAN-MARIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|DUCA IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|JULA CAMELIA-MARIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|SABOU CLAUDIU-MARCIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MÂNDRUŢ MIHAI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|POP GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|RUS ALEXANDRU-RAUL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|COCA SABINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|ROMAN DARIUS-AURELIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|HULUBAN DAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|CHEREJI CLAUDIU-VLAD
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ALIANȚA LIBERALILOR ȘI DEMOCRAȚILOR
|MĂGUREAN MARIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|VEREŞ MARIUS-SORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LONGODOR ANDREI-MARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|GHILEA ALEXANDRA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MOCAN GLIGORE-DANIEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|POP CĂTĂLIN-DANIEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CIURTE AUREL-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|ILIEŞ IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|AGHIREŞAN MARIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MADARAS OTTÓ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|GAVREA LUCIA-AURORA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|MIALĂU MARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CIACA MARIUS-CĂLIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|CIURTE ANEZIA-DINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR IONUŢ-BOGDAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|LONGODOR DANA-PAULA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL ECOLOGIST ROMÂN
|DRAGOMIR GABRIELA-ECATERINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PETER TEODOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VECIAN FLAVIU-DOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞTIRB RADU-MARCEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POPAN ADRIAN-ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BLAJ TEODOR-MARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP CORNELIU-RADU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IULIUS-EMMANUEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BIG VALENTIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BOB MIRCEA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUDA IONEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CRISTE NICOLAE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LONTE IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NECHIFOR CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ZAHA PATRIŢIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIOREAN OVIDIU-LIVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞIU IULIU-CORNEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPUŢ VALERIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|RĂCĂŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CODREA CORNEL-TEODOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BRIE ADRIAN-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|BUMB ARSINTE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MĂRGINEAN TEODOR-MIHAI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|LUPOU ANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|STEGEREAN GABRIEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ŞAMŞODAN VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|ANTAL VIOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|NUŢ CLAUDIU-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CIURTE BOGDAN-COSMIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CORMOŞ VIOLIN-VIRGIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|CHIŞ ZAMFIR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP IONUŢ-ZAMFIR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MAGYAR CĂLIN-MARIUS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP VASILE-MUGUREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|PĂTRUŞEL DANIEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|MÎRZA FELICIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|POP TIBERIU-PAUL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL MIȘCAREA POPULARĂ
|VASIAN ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IANCU-SĂLĂJANU DINU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ZAHARIA MARCEL-CLAUDIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLAGA DUMITRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|DIMITRIU ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MARIANA-DANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ARDELEAN NICOLAE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MAGHIU MARIAN-PAUL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BÎRSAN CRISTIAN-CLAUDIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IEPURE IOAN-VIOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MARIAN-DĂNUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ALEXA IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHENDE IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MARGIN GABRIEL-ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MIHIŞ VIOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRISC IOAN MIRCEA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CIORTEA FLAVIU-CORNELIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞOMCUTEAN AUGUSTIN-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BRAZDĂU IOAN-FLORIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CHIŞ CIPRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BLIDAR NELU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BULGĂREAN GHEORGHE VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BĂBĂNAŞ ALIN-CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VANCEA DOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ŞANDOR IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BANCEA GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|MUREŞAN MIHAELA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|VLAICU CIPRIAN-PAMFIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BREJE CLAUDIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|UNGUR CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|CRIŞAN MIHAI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ROŞAN IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|IEPURE TRAIAN GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|LABO IOAN-DOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|ERNSZT IULIA-MONICA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|PETRUŞ DUMITRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|COSTE RADU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|BICAN AUREL-MIRCEA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL LIBERAL
|SABO IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|STANCIU GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BURIAN VASILE-ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|JOLDOŞ NICOLAE-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|DAN RADU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CRISTE CLAUDIA-DIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|OPRIŞ ADONIA-AUGUSTINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MOLDOVAN ROMEO
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|COSTEA COSMIN-CORNELIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TRIFAN ŞTEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|CHERECHEŞ ANCA-MIHAELA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|LAPOŞ GLIGORE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|NEGRAN SORIN-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|HOSSU FLAVIU-COSMIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|TERHEŞ CRISTINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BORNA VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|GALE DAN-VALENTIN-ION
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MARE LUCIAN ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ROMITAN AMALIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ONACA VLAD
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RECEAN PETRE-DOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|VAIDA AUREL-DĂNUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BĂBŢAN MARINEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|MUREŞAN ALIN-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|RUS CRISTINA-ADRIANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PĂUŞAN VASILE- RĂZVAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|PRODAN ONUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|ARDELEAN DORIN-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|POP ZAHARIA-GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|BOŞCA DĂNUŢ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL NAȚIONAL ȚĂRĂNESC CREȘTIN DEMOCRAT
|GHEORGHE MIHAIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UNGUR IOAN-ALIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|FODOREANU IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MARIAN CLAUDIU-MIHAIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BUZURE DANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|POP-SILVĂŞAN DAN-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|LUNG IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|UŞURELU COSMIN-ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SAVA DAN-DOREL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA OVIDIU JANEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŞTIRB LIVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ARDELEAN DAN-NICOLAE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|BOGDAN VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NISTE FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|COŢE GABRIEL-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ANDREICA VIOREL-SILVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|NEGREA LIVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|CHIRA IONEL-DANIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|SPĂTAR OVIDIU-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ŞERBAN RUBEN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|ARDELEAN DANIELA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|DEMJEN LEVENTE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MUREŞAN IOANA-ROXANA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|WERNER MICHAEL-RUDOLF-ALBERT
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MASTAN LEONTIN-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL PRO ROMÂNIA
|MOCAN IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FLORIAN FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|IRIMIEA ANCA-MANUELA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CIUNT IONEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PANIE SERGIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GHIURCO DAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POP GHEORGHE-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DEMLE ALIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BORNA MIHAI-BOGDAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OPRIŞ ALIN-FLORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SOUCA VALENTINA-LUCIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|GORGAN DORIN-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FORŢ CORINA-EMILIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ARDELEAN GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|COSTINAŞ OVIDIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BRÂNDUŞAN VASILE DORIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|URSENTE GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CÂMPEAN TITUS-GABRIEL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|NEGRU MARIAN-LIVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|POPIŢ IULIAN-ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MICLEA IOAN-GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|SEUTE IOAN-GAVRIL
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OROS ALIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|PANC GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUJOR CLAUDIU-VASILE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|OŞAN GHEORGHE-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BUDUŞAN ADRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BOCA IOANA-LIANA-AURORA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TULBURE CLAUDIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|LUPUŢAN MARIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TĂMAŞ ADINA-TEODORA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|CHIŞ GHEORGHE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|MUREŞAN OVIDIU-VLAD
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|DĂNILĂ-MUREŞAN MARIANA-ALINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|ORŢIAN IONUŢ-CIPRIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|BĂDĂCEAN COSMIN-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|TEGLAŞ LIVIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|FLONTA DANIEL-GEORGE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|PARTIDUL SOCIAL DEMOCRAT
|RUS GIANINA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZILÁGYI RÓBERT-ISTVÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DARI TOMA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PAPP ZSOLT-LASZLÓ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MONI SÁNDOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BOGYA ANNAMÁRIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SOJKA ATILA-IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BEREK STEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOBRAI FERENC-CRISTIAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SIMONFI MARIA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VINCZE IOAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|CSÓKA TIBERIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZOBOSZLAI ATTILA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVÁCS ZOLTAN-SZABOLCS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LUCZA ISTVAN-ATTILA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|NEMES ERVIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT ERVIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACS ISTVÁN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐLLŐSI TIBERIU-BENIAMIN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOMBI ATTILA-JÁNOS
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZŐNYI LEVENTE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|SZEKERES ENIKŐ
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BONCIDAI CSABA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|LAKATOS ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BŐTI SANDOR-CSABA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|PAPP LAJOS-LEVENTE
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VASVARI MÁRIA-MAGDOLNA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|ŐSZ SANDOR
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS ZSIGMOND
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|VIG-SZABÓ ANDREA-ERZSÉBET
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|GOMBOS GYÖNGYI
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BUDAI BARNA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BÁLINT MÓNIKA
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|TORMA ALEXANDRU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|BALLA FRANCISC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|MATYI STEFAN
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|KOVACS TIBERIU
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DOBRAI FRANCISC
|CONSILIERI JUDETENI
|–
|UNIUNEA DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA
|DENES ANDREI
|CONSILIERI JUDETENI
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